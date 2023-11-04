Almanya Müslümanlar Konseyi Başkanı antisemitizmi kınadı

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Mazyek, Yahudi düşmanlığının İslam'da günah olduğunu belirterek, antisemitizme karşı çıktı. Mazyek diğer yandan tüm Müslümanların aynı kefeye konulmaması gerektiğini belirtti.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek, ülkedeki Müslümanlar arasında var olan antisemitizmi (Yahudi düşmanlığı) kınadı. Mazyek, Deutschlandfunk radyosuna verdiği röportajda, Almanya'da kuşkusuz antisemit tavır segileyen ve vaazlarında Yahudi düşmanlığı yapan kişiler bulunduğunu dile getirerek, insan düşmanlığının her türü ile mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu mücadele bağlamında, "Yahudilere karşı nefretin ve antisemitizmin İslam'da günah olduğunun" sürekli açık bir biçimde ortaya koyulması gerektiğini ifade eden Mazyek, bu mesajın henüz tüm Müslüman cemaatlerinde karşılık bulmadığını aktardı. Konsey Başkanı Mazyek, çok daha fazla Müslüman derneğinin sessizliğini bozup, bu yönde daha net tavır almaları gerektiğini dile getirdi.

"Müslümanların hepsi aynı kefeye konmamalı"

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı, Müslümanlara karşı genelleme yapılmasına ise karşı çıktı. Ülkede düzenlenen Filistin yanlısı gösterilerde antisemit davranışların "tabii ki soruşturulması gerektiğini" savunan Mazyek, diğer yandan gösterilere katılan çok sayıda kişinin sadece ateşkes ve insani yardım talebini dile getirdiğini belirtti. Ayrıca bu gösterilerde barış için dualar edildiğini ve ölüler için saygı duruşunda bulunulduğunu belirten Mazyek, bu açıdan her Müslümanın aynı kefeye konmasının doğru olmadığını ifade etti.

Hafta sonunda yapılması planlanan gösterilere de değinen Ayman Mazyek Müslümanlara, hangi etkinliğe katıldıklarını ve kimlerle beraber yürüyeceklerini iyi araştırmalarını önerdi.

Merkez Konsey Başkanı diğer yandan Almanya'da Müslümanlara karşı olan ırkçılığın da güçlü bir biçimde arttığını vurguladı. Mazyek buna örnek olarak, Cuma günü iki camiye yakılmış Kur'an sayfaları ile gönderilen nefret mektuplarını gösterdi ve bunun, üzerine gidilmesi gereken tehlikeli bir gelişme olduğunu kaydetti.

KNA / ET,EC

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