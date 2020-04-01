 Almanya korona tedavisi için ilaç stoklarını artırıyor | ALMANYA | DW | 01.04.2020

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ALMANYA

Almanya korona tedavisi için ilaç stoklarını artırıyor

Almanya koronavirüs tedavilerinde takviye olarak kullanılmak üzere yüklü miktarda grip ilacını depoluyor.

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Almanya'da koronavirüs tedavisinde yardımcı olabileceği varsayılan ilaçlar depolanmaya başlandı. Federal Sağlık Bakanlığı'ndan Frankfurter Allgemeine (FAZ) gazetesine yapılan açıklamaya göre virüs yoluyla bulaşan hastalıkların tedavilerinde kullanılan yüklü miktarda grip ilacı Avigan sipariş edildi. Avigan, ağır durumda olan Covid-19 hastalarına verilecek. Avigan dışında Kaletra, Foipan ile klorokin ve hidroksikilorokin içeren ilaçlar da depolarda hazır edilecek.

Bir bakanlık sözcüsünün gazeteye yaptığı açıklamaya göre söz konusu ilaçlar eczaneler aracılığıyla üniversite hastaneleri ve tedavi merkezlerinin bünyelerindeki eczanelerden yatarak tedavi olan hastaların tedavi edildikleri hastanelere ulaştırılacak.

Gazetenin Perşembe günkü baskısında yayınlanacak haberde milyonlarca paket ilacın dağıtımının Alman Ordusu ile koordineli olarak yapılacağı belirtildi. 

Almanya Federal İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü'nden yapılan açıklamada ise söz konusu ilaçların Covid-19 hastalığının tedavisinde kesin çözüm sağlamadığı, takviye ilaçlar olarak değerlendirileceği belirtildi. Yeni tip korona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığına çare olan bir ilaç henüz bulunmadı. Bu konuda laboratuvar ve klinik çalışmalar sürüyor.

dpa/TY,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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