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Fotoğraf: picture-alliance/imageBROKER/FELLOW
PolitikaAlmanya

Almanya: Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz

2 saat önce

Kavala hakkındaki mahkeme kararına Almanya sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Baerbock Türkiye'nin yükümlülüklerine aykırı hareket ettiğine vurgu yaparken Kültür Bakanı Roth kararı "kişisel intikam" diye nitelendirdi.

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Almanya'da federal hükümet, iş insanı Osman Kavala'nın Türkiye'de mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını sert bir dille eleştirdi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, mahkemenin verdiği kararın, "Türkiye'nin, Avrupa Konseyi üyesi ve Avrupa Birliği'ne aday ülke olarak kabul ettiği hukuk devleti standartları ve uluslararası yükümlülüklerle kökten tezat oluşturduğunu" dile getirerek, Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını beklediklerini vurguladı.

Almanya Kültür Bakanı Claudia Roth da, söz konusu kararı "saçma" ve "her açıdan dayanaksız" diye nitelendirerek bunun siyasi bir karar olduğunun açıkça görüldüğünü belirtti. Kararı "Osman Kavala'ya karşı kişisel intikam ile Türkiye'de olası bir demokrasi kültürüne yönelik bir savaş ilanı" olarak değerlendiren Roth, yargının kararıyla birlikte, "Osman Kavala'nın, Türkiye'deki demokrasi kültürü ve Türk sivil toplumu adına cezaevinde bulunduğunun tescillendiğini" belirtti. Bakan Roth, konuyla ilgili Twitter mesajında, Kavala'nın değerli bir kültür destekçisi olarak hem ülke içinde hem de Türkiye ile Almanya ve Avrupa arasında köprüler kurduğunu vudguladı:

Claudia Roth ayrıca, Osman Kavala'nın suçsuz olduğunu ve derhal serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Üçüncü Gezi Davası’nda Pazartesi günü verdiği kararla, iş insanı Osman Kavala’nın "casusluk" suçlamasından beraat ve tahliyesine, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme" suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

 

AFP,KNA / ET,BK

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