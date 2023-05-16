Almanya Kürt Toplumu'ndan AKP seçmenine eleştiri

Almanya Kürt Toplumu Başkanı Ali Ertan Toprak Almanya'da yaşayan ve oyunu AKP'den yana kullanan Türk seçmenleri eleştirdi. Toprak, seçim sonuçlarını ise "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

Almanya Kürt Toplumu Başkanı Ali Ertan Toprak, Almanya'da yaşayan ve seçimlerde oyunu Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a veren seçmenleri eleştirdi. Almanya Redaksiyon Ağı'na (RND) konuşan Toprak, "Burada demokrasinin tadını çıkaran insanlar Türkiye'de otokrasiyi destekliyor" ifadelerini kullandı.

Ali Ertan Toprak, 14 Mayıs'ta sandıktan çıkan netice ile ilgili olarak, "Seçimlerin sonucu hayal kırıklığı yarattı. Milliyetçi-İslamcı ideoloji kazandı ve Erdoğan ikinci tura favori olarak giriyor. Önümüzdeki seneler için iyi şeyler görmüyorum" dedi.

Almanya'daki seçmenlerin yazde 65'i Erdoğan'ı seçti

Geçen Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento Seçimleri'ne Almanya'dan da yaklaşık 1,5 milyon Türk vatandaşı katılmıştı. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'daki seçmenlerin yüzde 65,4'ünün oyunu aldı. Erdoğan'ı Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu izledi. Seçmenlerin yüzde 32,61'i Kılıçdaroğlu'na oy verdi. Türkiye'de sürpriz şekilde oylarını artıran ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın Almanya'daki seçmenlerden aldığı oy ise yüzde 1,2 oldu. Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 0,70'de kaldı.

2018 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan, Almanya'daki seçmenlerin yüzde 64,8'inin oyunu almıştı. Erdoğan'ın en güçlü rakibi Muharrem İnce'nin oy oranı ise yüzde 21,9 olmuştu.

AFP / ET,TY

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