  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
14 Mayıs seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Almanya Kürt Toplumu Başkanı Ali Ertan Toprak
Almanya Kürt Toplumu Başkanı Ali Ertan ToprakFotoğraf: Sedat Mehter
PolitikaAlmanya

Almanya Kürt Toplumu'ndan AKP seçmenine eleştiri

3 saat önce

Almanya Kürt Toplumu Başkanı Ali Ertan Toprak Almanya'da yaşayan ve oyunu AKP'den yana kullanan Türk seçmenleri eleştirdi. Toprak, seçim sonuçlarını ise "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

https://p.dw.com/p/4ROAy

Almanya Kürt Toplumu Başkanı Ali Ertan Toprak, Almanya'da yaşayan ve seçimlerde oyunu Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a veren seçmenleri eleştirdi. Almanya Redaksiyon Ağı'na (RND) konuşan Toprak, "Burada demokrasinin tadını çıkaran insanlar Türkiye'de otokrasiyi destekliyor" ifadelerini kullandı.

Ali Ertan Toprak, 14 Mayıs'ta sandıktan çıkan netice ile ilgili olarak, "Seçimlerin sonucu hayal kırıklığı yarattı. Milliyetçi-İslamcı ideoloji kazandı ve Erdoğan ikinci tura favori olarak giriyor. Önümüzdeki seneler için iyi şeyler görmüyorum" dedi.

Almanya'daki seçmenlerin yazde 65'i Erdoğan'ı seçti

Geçen Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento Seçimleri'ne Almanya'dan da yaklaşık 1,5 milyon Türk vatandaşı katılmıştı. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'daki seçmenlerin yüzde 65,4'ünün oyunu aldı. Erdoğan'ı Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu izledi. Seçmenlerin yüzde 32,61'i Kılıçdaroğlu'na oy verdi. Türkiye'de sürpriz şekilde oylarını artıran ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın Almanya'daki seçmenlerden aldığı oy ise yüzde 1,2 oldu. Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 0,70'de kaldı.

2018 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan, Almanya'daki seçmenlerin yüzde 64,8'inin oyunu almıştı. Erdoğan'ın en güçlü rakibi Muharrem İnce'nin oy oranı ise yüzde 21,9 olmuştu.

AFP / ET,TY

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Sol Parti Genel Başkanı Janine Wissler

Sol Parti: Seçim gözlemleri engellendi

Sol Parti: Seçim gözlemleri engellendi

Almanya'da Sol Parti Genel Başkanı, Almanya'dan Türkiye'ye giden bazı seçim gözlemcilerinin engellendiğini açıkladı.
Politika14 Mayıs 2023
Türkiye'deki gerginlikler ve siyasi gelişmeler, yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenlinin yaşadığı Almanya'da da hissediliyor.

Almanya'da güvenlik birimleri seçim akşamı için teyakkuzda

Almanya'da güvenlik birimleri seçim akşamı için teyakkuzda

Türkiye'deki seçimler nedeniyle Almanya'daki güvenlik birimleri tedbirleri arttırdı. Önlemlerin seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra çıkabilecek olası gerginlikler için alındığı belirtiliyor.
Politika14 Mayıs 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda yarışacak olan Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu (solda) ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan

Uluslararası gözlemcilerden fırsat eşitliği uyarısı

Politika3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Berliner Morgenpost: Kılıçdaroğlu'nun mucizeye ihtiyacı var

Berliner Morgenpost: Kılıçdaroğlu'nun mucizeye ihtiyacı var

Politika54 dakika önce
Türkei | Präsident Recep Tayyip Erdogan in Kahramanmaras

Deprem bölgesinde seçim sonuçları

Deprem bölgesinde seçim sonuçları

Politika16 saat önce
Türkei Ankara PK Wahlbeobachter bei Präsidentschaftswahl

Uluslararası gözlemciler: Seçimde eşitlik yoktu

Uluslararası gözlemciler: Seçimde eşitlik yoktu

Politika16 saat önce
Türkei Ankara | Parlament stimmt NATO-Beitritt Finnlands zu

14 Mayıs'ın ardından: İttifaklarda son durum ne?

14 Mayıs'ın ardından: İttifaklarda son durum ne?

Politika19 saat önce

Uzmanlar: Seçimlerin asıl galibi milliyetçilik

Uzmanlar: Seçimlerin asıl galibi milliyetçilik

Politika19 saat önce

İkinci tur seçim süreci nasıl işliyor?

İkinci tur seçim süreci nasıl işliyor?

Politika14 Mayıs 2023
Ana sayfaya dön