 Almanya Kültür Bakanı′ndan SETA′nın raporuna tepki | ALMANYA | DW | 11.07.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya Kültür Bakanı'ndan SETA'nın raporuna tepki

Almanya'nın Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Monika Grütters, SETA Vakfı'nın Deutsche Welle'ye yönelik tek yanlı haber yaptığı suçlamasını kabul etmediğini açıkladı.

Almanya'nın Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Monika Grütters

Almanya'nın Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Monika Grütters

Almanya'nın Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Monika Grütters, Ankara merkezli Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" adlı raporuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Deutsche Welle (DW) çalışanlarıyla ilgili de kişisel bilgilerin yer aldığı rapora tepki gösteren Grütters, DW'nin tek yanlı haber yaptığı şeklindeki suçlamaları "katî" şekilde geri çevirdiğini belirtti.

"DW'nin bağımsız ve tarafsız nitelikli haberciliği ile dünya çapında demokratik değerler ve insan haklarının korunmasının yanında olduğunu" kaydeden Grütters, düşünce ve basın özgürlüğünün her demokrasinin vazgeçilmez koşullarını oluşturduğunu vurguladı. "Bağımsız haberciliğin devlet kurum ve kuruluşlarını da rahatsız edebilmesi gerektiğine" işaret eden Grütters, söz konusu raporda uluslararası medya kuruluşlarında çalışan gazetecilerle ilgili bilgiler yer almasını da eleştirdi.

Eleştirilerin kişisel saldırılara dönüşmesi

Grütters, "İçerikle ilgili eleştirilerin Deutsche Welle, Voice of America, BBC ve Euronews'da çalışan gazetecilerin özgeçmişlerini, sözde ideolojik görüşlerini ve özel paylaşımlarını yayınlayarak kişisel saldırılara dönüştürülmesi, bağımsız gazetecilik faaliyetlerini ağır şekilde tehlikeye atar, ayrıca düşünce ve basın özgürlüğünü ayaklar altına alan bir demokrasi anlayışını ortaya çıkarır" ifadelerine yer verdi.

Alman Bakan Grütters ayrıca Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığında AB üyesi ülkelerin kültür bakanlarıyla birlikte gazetecilerin korunması, aynı zamanda basın ve düşünce özgürlüğünün savunulması için girişimlerde bulunacağını da sözlerine ekledi.

DW Genel Müdürü'nün mektubu

DW Genel Müdürü Peter Limbourg da SETA'nın raporuyla ilgili olarak Berlin'deki Türkiye Büyükelçiliğine dün bir mektup göndermişti. Limbourg, mektupta "DW çalışanlarının isimlerinin tek tek zikredilmesinin, sadece gazetecileri kişisel olarak itibarsızlaştırma, korkutma ve gazetecilik faaliyetlerini engelleme girişimi olarak değerlendirilebileceğini" ifade etmişti.

DW/HS/SSB

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Gazetecilik örgütlerinden SETA'ya ortak kınama

Uluslararası 21 gazetecilik örgütü, SETA Vakfı'nın uluslararası medya kuruluşlarında çalışan gazetecileri hedef alan raporunu kınadı. (10.07.2019)  

TGS'den SETA hakkında savcılığa suç duyurusu

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) SETA hakkında DW Türkçe'nin de aralarında bulunduğu bazı uluslararası medya kuruluşlarıyla ilgili raporu nedeniyle suç duyurusunda bulundu. (08.07.2019)  

SETA’nın raporuna "fişleme" tepkisi

SETA’nın "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" başlıklı raporu toplumun tüm kesimlerinin tepkisini çekti. Gazeteci örgütleri raporun “fişleme” amacı taşıdığı eleştirisinde bulundu. (07.07.2019)  

Benzer içerik

Symbolbild Pressefreiheit

Gazetecilik örgütlerinden SETA'ya ortak kınama 10.07.2019

Uluslararası 21 gazetecilik örgütü, SETA Vakfı'nın uluslararası medya kuruluşlarında çalışan gazetecileri hedef alan raporunu kınadı.

Symbolbild Pressefreiheit

SETA’nın raporuna "fişleme" tepkisi 07.07.2019

SETA’nın "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" başlıklı raporu toplumun tüm kesimlerinin tepkisini çekti. Gazeteci örgütleri raporun “fişleme” amacı taşıdığı eleştirisinde bulundu.

Presseausweis Symbolbild

TGS'den SETA hakkında savcılığa suç duyurusu 08.07.2019

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) SETA hakkında DW Türkçe'nin de aralarında bulunduğu bazı uluslararası medya kuruluşlarıyla ilgili raporu nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Alman istihbaratı "hipster sağcıları" izleyecek

Alman iç istihbaratı, Avrupa'da hızla yayılan ve "hipster sağcılar" olarak da adlandırılan Kimlikçiler Hareketi'nin tehlikeli olduğuna ve izlenmesi gerektiğine karar verdi.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

Tenis dünyasının en büyük starlarından Steffi Graf 50. yaşını kutluyor. Ünlü raketin zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  