 Almanya kömürlü termik santrallere veda ediyor | ALMANYA | DW | 26.01.2019

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ALMANYA

Almanya kömürlü termik santrallere veda ediyor

Almanya’daki tüm kömür yakıtlı termik santrallerin en geç 2038 yılında devre dışı kalmasına karar verildi.

Deutschland Lausitzer Braunkohlerevier | Braunkohlekraftwerk der Vattenfall AG in Jänschwalde (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

Alman hükümeti tarafından oluşturulan Kömür Komisyonu, 21 saat süren görüşmelerin ardından ülkedeki tüm kömür yakıtlı termik santrallerin en geç 2038 yılında devre dışı kalmasına karar verdi.

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Avrupa Konseyi, “deprem bölgesinde olduğu” gerekçesiyle Akkuyu nükleer santralinin inşasından “kaygı” duyuyor. AKPM tarafından kabul edilen kararda Ankara’nın santralle ilgili kaygıları gidermesi isteniyor. (11.10.2018)

Alman hükümeti, Almanya’nın 2023 yılına kadar nükleer enerji santrallerini kapatma kararından etkilenen iki büyük enerji şirketine tazminat ödenmesine karar verdi. (23.05.2018)

Dünya İklim Konferansı’na iki gün kala Bonn’da çevre örgütlerinin geniş katılımıyla “İklimi koruyun, kömürü durdurun” protestosu düzenlendi. (04.11.2017)

Cumartesi sabaha karşı alınan bu karar sendikalarla, enerji kuruluşları tarafından memnuniyetle karşılandı. Çevre örgütleri ise belirlenen tarihin geç olduğunu vurgulayarak karara karşı çıkıyor.

Almanya Enerji ve Su Endüstrileri Birliği (BDEW) Genel Müdürü Stefan Kapferer, söz konusu anlaşmayı umut edilen sonuç olarak nitelendirdi. Görüşmeleri yürüten komisyonun üyesi olan Kapferer, varılan mutabakata göre 2032 yılında durumun yeniden değerlendirileceğini ve mümkün görüldüğü takdirde kömürlü termik santrallerin 2035 yılında da kapatılabileceğini dile getirdi.

Karbondioksit salınımında yüzde 45 düşüş

Varılan anlaşmaya göre ayrıca, kömür yakıtlı termik santrallerde üretilen elektrik enerjisinin hacmi 2022 sonuna dek 12,5 gigavat oranında azaltılacak. Ayrıca Dortmund yakınlarında inşa edilen Datteln 4 termik santrali faaliyete geçmeyecek. Komisyonun tahminlerine göre bu adımlar sayesinde 2022 sonuna kadar, 1990 yılına oranla ülkede termik santral bazlı karbondioksit salınımı yüzde 45 azaltılmış olacak. BDEW Genel Müdürü Stefan Kapferer’in verdiği bilgiye göre Kömür Komisyonu, kapatılacak santrallerden doğacak maddi zararların karşılanması için hükümete, enerji kuruluşları ile tazminat konusunda masaya oturulmasını öneriyor.

Hambacher Forst - Aktionsbündnis Ende Gelände (picture-alliance/dpa/D. Young)

"Hambach Ormanı ve köyler kurtuldu"

Çevre örgütü Greenpeace adına komisyonda yer alan Martin Kaiser, Almanya’nın kömürden arındırılmış bir ülke olmak için nihayet bir yol planını kara bağlamasının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Kaiser bunun yanı sıra, yeni kömürlü termik santraller inşa edilmeyeceğini ve Hambach kömür madeni büyütülmeyeceği için bu bölgedeki ormanın ve Almanya’nın batısındaki çok sayıda köyün kurtulduğunu ifade etti. Ancak Martin Kaiser’e göre 2038 kömürlü termik santrallere tamamen veda etmek için çok geç bir tarih. Sendikalar ise, madenlerde ve santrallerde çalışan işçilerin, söz konusu anlaşma ile teminat altına alınmasından ve kısa vadede işten çıkarma olmayacağından dolayı karardan memnun.

Cuma sabahı saat 08:00’da Almanya Ekonomi Bakanlığı’nda başlayan görüşmeler, çevre örgütlerinden edinilen bilgilere göre birkaç kez başarısızlıkla kesilme noktasına geldi. Özellikle Almanya’nın doğusundaki santrallerle ilgili görüşmelerin çok çetin geçtiği belirtiliyor.

AFP, dpa / ET, BW

© Deutsche Welle Türkçe

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