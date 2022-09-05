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Neckarwestheim nükleer santrali, Nisan ayı ortasına kadar rezervde tutulacak
Neckarwestheim nükleer santrali, Nisan ayı ortasına kadar rezervde tutulacakFotoğraf: Frank Hoermann/Sven Simon/picture alliance
EkonomiAlmanya

Almanya iki nükleer santrali rezervde tutacak

47 dakika önce

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck, enerji krizine karşı önlem olarak iki nükleer santralin ilkbahara kadar rezervde tutulacağını açıkladı.

https://www.dw.com/tr/almanya-iki-n%C3%BCkleer-santrali-rezervde-tutacak/a-63026123

Avrupa'da yaşanan enerji krizi nedeniyle Almanya, gerektiğinde elektrik ihtiyacının karşılanabilmesi için ülkede faaliyette olan üç nükleer santralden ikisini ilkbahar aylarına kadar rezervde tutacak.

Konuyla ilgili açıklama, bugün Berlin'de Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck'ten geldi.

Ekonomi Bakanlığı'nın siparişi ile elektrik sağlayıcı şirketlerin hazırladığı enerji güvenliğine ilişkin analizi kamuoyuna açıklayan Habeck, bu analizin sonuçlarına göre 2022-2023 kışında elektrik sisteminde kriz durumu yaşanmasının "pek olası" olmadığını ancak bir kriz ihtimalinin "göz ardı edilemeyeceğini" belirtti.

"Almanya'da elektrik sisteminde çok yüksek arz güvenliğine sahibiz" diyen Habeck, ancak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle enerji piyasalarında sıkıntı oluştuğunu dile getirdi.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck
Almanya Ekonomi Bakanı Robert HabeckFotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Doğal gazda sıkıntı yaşamamak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Habeck, bu nedenle de 2022-2023 kışında acil durumda kullanılmak üzere iki nükleer santralin rezervde tutulacağını belirtti. Yeşiller partili Bakan Habeck, Isar 2 ve Neckarwestheim nükleer santrallerinin gerektiğinde Almanya'nın güneyinde elektrik ihtiyacını karşılamaya katkı sağlamaları için Nisan 2023'e kadar hizmete hazır olacaklarını söyledi.

Bakan Habeck, iki nükleer santralin rezervde tutulmasının, nükleer enerji kullanımına son verme planlarından vazgeçmek anlamına gelmeyeceğini de vurguladı.

Almanya'da faaliyette olan üç nükleer santralin de planlandığı gibi 2022 yılının sonunda hizmete son vereceklerinin altını çizen Habeck, nükleer enerjiye ilişkin yasada öngörüldüğü gibi atom enerjisinden vazgeçme planlarına bağlı olduklarını söyledi. Habeck, gelecek yıl Nisan ayı ortasından itibaren de söz konusu iki santralin rezervde tutulmasına son verileceğini sözlerine ekledi.

Almanya’da sıkı enerji tasarrufu dönemi başladı

Almanya'da halen faaliyette olan Emsland nükleer santralinde ise planlandığı gibi 2022 yılı sonunda hizmete son verilecek.

Reuters, AFP/JD, EC

 

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