Almanya, İranlıların sınır dışı edilmesini askıya aldı

Almanya'da içişleri bakanları İran'daki gerginlikler nedeniyle iltica başvurusu reddedilen İranlıların sınır dışı edilmesinin durdurulmasında uzlaştı.

Eyalet içişleri bakanlarının Münih'teki sonbahar konferansı sonrasında açıklamalarda bulunan Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, federal hükümet ile eyaletlerin İranlıların "şimdilik" sınır dışı edilmemesinde uzlaşmaya vardığını belirtti.

Aynı zamanda İçişleri Bakanları Konferansı Başkanı olan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Herrmann, İran'a sınır dışı edilmelerin durdurulmasında, suç işleme potansiyeli olanlar ile ağır suç işleyenlerin istisna kapsamında olacağını da sözlerine ekledi.

Toplantıya katılan Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, tüm eyaletlerin bu konuda aynı tutumu izleyecek olmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, bunun "iyi ve doğru bir işaret" olduğunu söyledi. İran yönetiminin halkın barışçıl gösterilerini bastırdığını hatırlatan sosyal demokrat bakan, "cesur İran sivil toplumunun korunması için bu ülkede mümkün olan her türlü çabanın gösterilmesi" gerektiğini vurguladı.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) eyalet içişleri bakanları adına konuşan Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Boris Pistorius ise Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve CSU mensubu içişleri bakanları ile İranlıların sınır edilmesinin resmen durdurulması konusunda uzlaşma sağlanamamış olmasını eleştirdi. Pistorius, buna rağmen İran'dan gelenlerin sınır dışı edilmemesi konusunda aynı tutumun izlenmesi konusunda uzlaşma sağlanmasının ilerleme olduğunu ifade etti.

AFP, epd/JD, EC