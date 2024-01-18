Faeser'den "tersine göç" planına tepki: Nazi ideolojisi

Almanya İçişleri Bakanı Faeser, sağ popülist AfD ile aşırı sağcı oluşumların Potsdam'da yaptıkları ve göçmenlerin kitlesel olarak sınır dışı edilmesini konuştukları toplantıya sert tepki gösterdi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser aşırı sağcılar tarafından, göçmenlerin kitlesel olarak sınır dışı edilmeleri gündemiyle düzenlenen gizli toplantıyı sert sözlerle eleştirdi.

Koalisyon ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) talebi üzerine Perşembe günü Federal Meclis'te gerçekleştirilen "Çeşitliliğe sahip bir ülkede dirençli demokrasi - Demokrasi düşmanlarına ve sınır dışı etme planlarına karşı net bir duruş" konulu oturum öncesi konuşan Faeser, "Burada gördüğümüz tarihten bihaber olmaları değil, bilakis kasıtlı olarak nasyonal sosyalist ideolojilerinin peşinden gittikleridir" dedi.

Almanya'da son zamanlarda yapılan seçim anketlerinde tırmanışını sürdürdüğü görülen sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinden bazı siyasetçilerin de toplantıya katıldıklarını hatırlatan Faeser, "Bu durum partinin söz konusu ideolojiyle ne kadar yakından ilişkili olduğunu ve bu ideolojiyi desteklediğini gösteriyor" dedi.

Correctiv adlı araştırmacı gazetecilik ağı tarafından ortaya çıkarılan gizli toplantı geçen yılın Kasım ayında Potsdam kentinde bir villada yapılmıştı.

"Tersine göç" konuşuldu

Toplantıya Avusturyalı aşırı sağcı Martin Sellner de katılmıştı. Sellner, kendi ifadesine göre toplantıda yaptığı konuşmada, göçmenlerin kitleler halinde ülke dışına yollanmalarına yönelik açıklamalarda bulunmuş, Alman vatandaşlığını almış olanlar da dahil göçmenlerin kitlesel olarak ülke dışına yollanmasını savunmuştu. Sellner bunu Remigration (tersine göç) olarak tanımlamış, Alman Dili Cemiyeti (GfDS) sözcüğü 2023 yılının en kötü Almanca kelimesi (Unwort) olarak seçmişti.

Sosyal Demokrat İçişleri Bakanı Faeser, Sellner'in bu konudaki açıklamalarını eleştirerek, "İnsanları kökenleri ve siyasi görüşleri nedeniyle ötekileştirenler, hatta bunların ülkeyi terk etmelerinin sağlanmasını isteyenler anayasamızı ihlal ediyor" dedi.

Faeser söz konusu kişilerin bu açıklamaları ile "her şeyden önce gerçek yüzlerini gösterdiklerini" de kaydetti.

İçişleri Bakanı bu tür girişimlere karşı "sert bir tavır" alınacağını belirterek, toplantının ortaya çıkarılmasının ardından bir çok kentte kalabalık karşıt gösteriler düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Faeser, "İnsanların bugünlerde demokrasimizi aktif bir şekilde savunmak ve anayasamızın değerlerine sahip çıkmak için sokaklara dökülmesini de memnuniyetle karşılıyorum" ifadesini kullandı.

Hafta sonundan bu yana çeşitli kentlerde düzenlenen etkinliklerle AfD ve diğer aşırı sağ oluşumlar kalabalık gösterilerle protesto ediliyor.

dpa,AFP/TY,EC

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