Faeser: Sınır kontrolleri etkisini gösterdi

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, sınır kontrollerinin düzensiz göçün engellenmesinde sonuç vermeye başladığını söyledi. Funke Medya Grubuna bağlı gazetelere açıklama yapan Almanya İçişleri Bakanı Faeser, "Ekim ayından bu yana yaptığımız sınır kontrollerinde 708 insan tacirini gözaltına aldık, 17 bin 600 düzensiz girişi engelledik" dedi. Bakan, Almanya'ya yapılan iltica başvurularının da geçen yılın aynı dönemine oranla beşte bir azaldığını söyledi.

Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin (BAMF) verilerine göre 2023 yılında Almanya'ya 329 bin 120 kişi iltica başvurusu yaptı. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 50 fazla. En fazla iltica başvurusu yapılan ülkeler Suriye, Türkiye ve Afganistan. Bu yılın ilk dört ayındaki iltica başvuruları ise 65 bin 419 olarak açıklandı. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 az.

Sınırlarda kontroller devam edecek

Almanya, düzensiz göçmenlerin sayısının artması sebebiyle geçen yıl Ekim ortasında Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarında geçici kontroller başlatmıştı. Avusturya sınırında ise kontroller birkaç yıldır yapılıyor. Bu kontrollerin ilk aşamada Haziran ortasına kadar yapılması planlanmıştı. Ancak Bakan Faeser, Almanya'nın Haziran ortasından itibaren Avrupa Futbol Şampiyonasına ev sahipliği yapacak olması sebebiyle bütün sınırlarda kontrollerin süresinin uzatılacağını duyurdu.

Almanya İçişleri Bakanı Bulgaristan'a gidiyor

Bakan aynı şekilde Avrupa Birliği (AB) dış sınırlarının da etkili bir biçimde korunması gerektiğini vurguladı. Pazartesi günü Bulgaristan'ı ziyaret edecek olan Faeser'in Bulgaristan-Türkiye sınırındaki son durum hakkında bilgi alması bekleniyor. Bakan bu gezisinde, dış sınırların daha sıkı korunması ve insan haklarına uygun iltica prosedürünün en kısa süre içinde nasıl uygulamaya geçirileceğinin görüşüleceğini belirtti. Faeser, "Biz savaş, işkence ve cinayetten korumak zorunda olduğumuz insanlara yardım ediyoruz. Ancak şunu da açıkça belirtmek gerekiyor ki bu yardıma ihtiyacı olmayanlar Almanya'ya gelememeli ya da geldilerse ülkeyi hızlı bir biçimde terk etmek zorundalar" dedi.

Avrupa Parlamentosu uzun yıllar süren tartışmaların ardından Çarşamba günü iltica ve göç kurallarının sıkılaştırılmasını öngören ortak Göç ve İltica Paktı'nı (GEAS) onayladı. İltica reformu, iltica başvurusu reddedilmiş kişilerin "güvenli" olarak sınıflandırılmış menşe ülkelerine ya da transit ülkelere daha hızlı bir şekilde geri gönderilmesini öngörüyor.

dpa,epd / HT,CÖ

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