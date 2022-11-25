  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Kadın Hakları
Ukrayna Savaşı
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Holodomor anıtı
Kiev'de bulunan Holodomor anıtıFotoğraf: Bryan Smith/ZUMA Press/picture alliance
İnsan HaklarıUkrayna

Almanya Holodomor'u soykırım olarak tanıyacak

2 saat önce

Ukrayna'da 1930'ların başında SSCB tarafından uygulanan açlığa maruz bırakarak öldürme "Holodomor" Almanya'da soykırım olarak kabul edilecek. Bu konuda iktidar ve ana muhalefet anlaştı.

https://p.dw.com/p/4K3On

Almanya, 1930'lu yılların başında Sovyet Sosyalist Devletler Birliği (SSCB) tarafından Ukrayna'da uygulanan Holodomor'u (aç bırakarak öldürme) soykırım olarak kabul etmeye hazırlanıyor. İktidardaki Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) yanı sıra muhalefetteki Hıristiyan Birlik Partileri (CDU ve CSU) Federal Meclis'e Holodomor'un soykırım olarak tanınması için ortak önerge verdi. Konunun Çarşamba günü Meclis gündemine gelerek onaylanması bekleniyor.

Holodomor, diğer adıyla Ukrayna Kırımı, 1932-1933 yılları arasında Sovyetler Birliği tarafından Ukrayna'da uygulanan suni kıtlığa bağlı olarak aç bırakarak öldürme politikası olarak biliniyor.

Holodomor, Sovyetler Birliği'nin, diktatör Josef Stalin'in (1878-1953) talimatıyla uygulamaya geçirdiği ekonomik ve sosyal politikaların Ukrayna'da köylüler tarafından desteklenmemesi üzerine yaşandı. Kooperatif tarım uygulamalarını reddeden Ukraynalı köylüler, Sovyetler'in zorlamalarına yanıt olarak tarım üretimini durdurdu. Sovyet rejiminin buna tepkisi ise sert oldu. Ülkeye gıda girişi engellendi. Açlıkla karşı karşıya kalan halkın başka bölgelere gitmelerine de izin verilmedi. Yaşanan kıtlık nedeniyle bazı kaynaklara göre 8 milyon Ukraynalı açlıktan ve yetersiz beslenmeye bağlı nedenlerden dolayı öldü. O dönemde bu rakam Ukrayna nüfusunun dörtte birine tekabül ediyordu. Ancak kesin ölüm sayısı Rusya'nın arşivlere ulaşımı engellemesi nedeniyle tam olarak bilinmiyor.

Ukrayna'da her yılın kasım ayının son Cumartesi günü Holodomor kurbanları anılıyor
Ukrayna'da her yılın kasım ayının son Cumartesi günü Holodomor kurbanları anılıyorFotoğraf: GENYA SAVILOV/AFP

Hangi ülkeler tanıyor?

Holodomor'u Ukrayna dışında Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Andorra, Arjantin, Avustralya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Ekvador, Estonya, Gürcistan, İspanya, İtalya, Kanada, Kolombiya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Meksika, Moldova, Paraguay, Peru, Polonya, Slovakya ve Vatikan soykırım olarak kabul ediyor.

Holodomor ayrıca 20. yüzyılın ilk yarısında Avrupa'da milyonlarca insanın hayatını yok eden "Totaliter Sistemlerin İnsanlık Dışı Suçları Listesi'nde" yer alıyor.

Ukrayna'da her yılın kasım ayının son Cumartesi günü, Holodomor kurbanlarını anma günü olarak kabul ediliyor.

Rusya ise Holodomor'un soykırım olarak kabul edilmesine karşı çıkıyor.

Öte yandan insan hakları savunucuları, yardım kuruluşları ve kilise temsilcileri geçtiğimiz günlerde, savaş sebebiyle Ukrayna'da yeni bir kıtlık yaşanacağı uyarısında bulunmuştu.

 

KNA / TY,ET

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Filistin lideri Abbas ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz

Abbas'ın "Holokost" benzetmesine soruşturma

Abbas'ın "Holokost" benzetmesine soruşturma

Berlin polisi, Başbakan Scholz ile düzenlenen basın toplantısında İsrail'in Filistinlilere "Holokost" uyguladığını söyleyen Filistin lideri Abbas hakkında ön soruşturma başlattı.
Politika19 Ağustos 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Michel, Paşinyan, Macron ve Aliyev Ekim ayında Prag'da bir araya gelmişti.

Azerbaycan: Macron varsa biz yokuz

Politika17 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Çin yönetiminin sert Covid-19 önlemleri, artık halkta öfke yaratıyor

Çin'de hükümetin sıfır Covid politikasına öfke artıyor

Çin'de hükümetin sıfır Covid politikasına öfke artıyor

Politika23 dakika önce
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir araya gelen Altılı Masa liderleri - (02.10.2022)

Baharda erken seçime muhalefet vetosu gelir mi?

Baharda erken seçime muhalefet vetosu gelir mi?

Politika8 saat önce
Taksim Tünel Meydanı yakınlarında, erkek şiddetine karşı protesto eylemi düzenleyen kadınlar - İstanbul

Sığınmaevlerindeki "baskı ve denetimler" kadınları kaçırıyor

Sığınmaevlerindeki "baskı ve denetimler" kadınları kaçırıyor

Eşitlik9 saat önce
Amasra'daki maden faciasında 42 madenci yaşamını yitirmişti

Amasra: Madenci yakınlarına "avukatınızı değiştirin" baskısı

Amasra: Madenci yakınlarına "avukatınızı değiştirin" baskısı

Hukuk ve Adalet21 saat önce

Almanya'dan PKK ve YPG'ye 300 kişi katıldı

Almanya'dan PKK ve YPG'ye 300 kişi katıldı

Politika21 saat önce
Alman Milli Futbol Takımı oyuncuları, Japonya ile karşılaşma öncesinde ağızlarını kapayarak kameralara poz verdi

Avrupa'da FIFA'ya karşı saflar sıklaşıyor

Avrupa'da FIFA'ya karşı saflar sıklaşıyor

Spor23 saat önce
Ana sayfaya dön