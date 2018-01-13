Almanya herkesi organ bağışçısı yapmaya hazırlanıyor

Almanya'da ihtiyaç duyulan organ bağışı oranlarına ulaşmak için Sağlık Bakanı Jens Spahn tarafından hazırlanan yasa taslağının bu açığı gidermesi hedefleniyor. Organ bağışı reformu olarak da anılan yeni tasarıya göre ülkede mevcut durumda gönüllülük esasına dayalı organ bağışı, aksi belirtilmediği sürece zorunlu hale gelecek.

Tasarının öne çıkan maddeleri arasında "ikili çekilme" ismi verilen sistem uyarınca Almanya'da yaşayan herkes birer organ bağışçısı haline gelecek; sisteme dahil olmak istemeyen kişiler diledikleri anda isimlerini organ bağışçısı olmayı reddedenler listesine ekleyebilecek; sistemdeki bir birey hayatını kaybettiği zaman ailenin talebi ile merhumun organlarının otomatik olarak bağışlanması reddedilebilecek; bireyin beyin ölümü gerçekleştiğinde, organları bağışlanmak üzere alınmadan önce doktorların mutlaka merhumun yakınları ile istişare etmesi gerekecek ve kamuoyu yeni sistemden ve çekilme seçeneklerinden birçok kere haberdar edilecek.

"Zorunlu değil"

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) milletvekili Spahn, tartışma yaratan yasa taslağını Pazartesi günü kendisine destek veren diğer partilerden milletvekillerinin de eşliğinde kamuoyuna duyurdu.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn

"Bu bir zorunlu organ bağışı değildir" diyen Spahn, Avrupa Birliği'nin 28 üyesinin 20'sinde benzer sistemler olduğunu hatırlattı ve bugüne kadar uyguladıkları yöntemlerin organ bağışçılarının sayılarını arttırmada yetersiz kaldığını hatırlattı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili ve sağlık politikaları uzmanı Karl Lauterbach, her yıl binlerce kişinin organ beklerken hayatını kaybettiğini vurgulayarak yasa taslağına desteğini açıkladı. Lauterbach, "Halen organ naklinde bulunabildiğimiz hasta sayısının 10 katı kadar insanımız bekleme listesinde" ifadesini kullandı.

Karşı teklif

Yeşiller, Sol Parti ve CDU'nun Bavyeralı kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) milletvekilleri ise ülkede gönüllülük esasına dayanan mevcut sistemi koruyarak düşük organ bağışı oranlarını yukarı çekmek için alternatif bir plan hazırladı.

Alternatif tasarıya göre Almanya'da yaşayanlara belirli aralıklarla organ bağışçısı olmak isterler mi diye sorulacak. Bu sorular doktor randevusu ya da kimlik yenileme gibi rutin bürokratik işlemler sırasında yöneltilecek. Tasarıya göre ayrıca mevcut bağışçı kimlik kartı sistemi yerine internet üzerinden kayıt sistemi getirilecek.

Söz konusu tasarıyı hazırlayan milletvekilleri, organ bağışının "devlet tarafından zorlama getirilmeyen, bilinçli ve gönüllü bir karar olmasını" hedeflediklerini kaydetti.

Almanya'da organ nakil oranları

Ülkede geçen yıl organ nakli için sıra bekleyen 9 bin 400 kişinin kayıtlara geçtiğini söyleyen Lauterbach, bin kişinin organ naklinden faydalandığını, ancak bu sürede 2 bin kişinin de sıra beklerken hayatını kaybettiğini belirtti.

Almanya'da doktorlar halihazırda sadece bağışçı olduğunu belirten kişilerin organlarını nakledebiliyor. Bu kişilerin organlarını bağışladığı ise ilgili kimlik kartları ya da vasiyetleri ile anlaşılıyor.

Şimdi ne olacak?

Spahn ile Yeşiller, Sol Parti ve CSU'nun sunduğu iki tasarı da Almanya Federal Meclisi Bundestag'da tartışmaya açılacak. Ancak görüşmelerin ne zaman yapılacağı henüz belirlenmedi. Milletvekillerinin her iki tasarıya ilişkin herhangi bir parti çizgisini takip etme zorunluluğu taşımadan oy vermesi öngörülüyor.

DW,AFP,dpa,AP/ÇÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe