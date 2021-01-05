 Almanya hükümeti: Okulların kapatılması şarttı | ALMANYA | DW | 06.01.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya hükümeti: Okulların kapatılması şarttı

Almanya’da hükümet, koronavirüs salgınına karşı dün alınan sert kararlar kapsamında, okul ve çocuk yuvalarının kapatılmasına yönelik eleştirilere karşı kendini savundu.

default

Almanya'da federal hükümet, koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin sertleştirilmesi kapsamında alınan, okul ve çocuk yuvalarının kapalı tutulma kararını savunarak, bunun "kesinlikle şart" olduğunu ancak mümkün olan en kısa zamanda buralardaki eğitim faaliyetlerinin yeniden başlatılacağını ifade etti.

Başkent Berlin'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan federal hükümet sözcülerinden Ulrike Demmer, okulların ve yuvaların kapalı olmasının aileler için büyük bir yük anlamına geldiğinin farkında olduklarını, ancak "yüksek enfeksiyon sayıları nedeniyle hükümetin elinde başka bir çare olmadığını" dile getirdi.

Ulrike Demmer

Ulrike Demmer

Demmer, bunun dışında atılacak her adımın, öğrencilerin, öğretmenlerin ve eğitmenlerin sağlığı açısından sorumsuzluk olacağını da sözlerine ekledi.

Salı günü Başbakan Angela Merkel liderliğinde bir araya gelen federal hükümetin aldığı tedbirleri sertleştirme kararının özellikle çocukları ağır bir biçimde etkilediğini vurgulayan Demmer, "Bu önlemler olumlu sonuç vermeye başladığında, bundan ilk yararlanacak olanlar da çocuklar olmalı" dedi.

Ailelere maddi destek

Hükümetin aldığı kararlar uyarınca Almanya çapında okullar ve çocuk yuvaları, Ocak ayı boyunca, son sınıflara giden ve diploma alacak olan öürencilere uygulanacak istisnalar dışında kapalı tutulacak. Bunun karşılığında devlet ailelere, çocukların hastalıklarında bakımı için fazladan 10 gün çocuk hastalık parası talep etme hakkı tanıyacak. Bu hak, çocuğunu yalnız başına yetiştiren ebeveynler için 20 gün olarak saptandı. Söz konusu hakkın sadece, okul ve yuvaların kapalı olmasından dolayı çocuklarına bakım yeri bulamayan veliler için geçerli olacağı belirtiliyor.

Ulrike Demmer, şu an en önemli konunun fiziksel teması en aza indirmek olduğunu ve bulaş zincirinin yeniden takip edilebilir hale gelmesi gerektiğini ifade ederek, "Dün alınan sert kararlar bu açıdan kati surette önemliydi" dedi.

AFP,dpa / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Putin ile Merkel ortak aşı üretimini görüştü

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada Putin ile Merkel’in, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ortak aşı üretme konusunda görüş alışverişinde bulundukları belirtildi  

Almanya'da aşılama neden yavaş ilerliyor?

Almanya'da Aralık ayının sonunda yaşlı bakım merkezlerinde kalanlar ile sağlık personeline koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı. Peki, aşılama neden yavaş ilerliyor? 6 soruda merak edilenleri derledik.  

Benzer içerik

Symbolbild I Verlängerung des Lockdowns in Deutschland

Almanya 31 Ocak'a kadar kapalı 05.01.2021

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelen eyalet başbakanları yürürlükteki salgın önlemlerinin 31 Ocak'a kadar uzatılmasını kararlaştırdı. Sosyal temas da ciddi şekilde sınırlandırılıyor.

Finanzminister Olaf Scholz nach Ecofin

Almanya Maliye Bakanı: Tedbirler mali açıdan sorun yaratmayacak 06.01.2021

Almanya'da hükümetin koronavirüs salgınına karşı tedbirleri sıkılaştırmasının ardından açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Scholz, bu tedbirlerin mali açıdan bir sıkıntı yaratmayacağını dile getirdi.

Australien Sydney | Silvester-Feuerwerk | Jahreswechsel zu 2021

Pandemi gölgesinde yılbaşı kutlamaları 31.12.2020

Dünyada yeni yıla ilk giren ülkelerden biri olan Avustralya'da havai fişek gösterisi seyircisiz yapıldı. Salgın nedeniyle Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede kutlamaların sönük kalması bekleniyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Symbolbild - Frauenquote

Şirket yönetim kurullarına kadın kotası

Almanya'da büyük şirketlerin yönetim kurullarında kadınlar için kota öngören yasa tasarısı Bakanlar Kurulunda kabul edildi. Kota zorunluluğu şimdiye kadar sadece teftiş kurullarında geçerliydi.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  