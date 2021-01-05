Almanya hükümeti: Okulların kapatılması şarttı

Almanya'da federal hükümet, koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin sertleştirilmesi kapsamında alınan, okul ve çocuk yuvalarının kapalı tutulma kararını savunarak, bunun "kesinlikle şart" olduğunu ancak mümkün olan en kısa zamanda buralardaki eğitim faaliyetlerinin yeniden başlatılacağını ifade etti.

Başkent Berlin'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan federal hükümet sözcülerinden Ulrike Demmer, okulların ve yuvaların kapalı olmasının aileler için büyük bir yük anlamına geldiğinin farkında olduklarını, ancak "yüksek enfeksiyon sayıları nedeniyle hükümetin elinde başka bir çare olmadığını" dile getirdi.

Ulrike Demmer

Demmer, bunun dışında atılacak her adımın, öğrencilerin, öğretmenlerin ve eğitmenlerin sağlığı açısından sorumsuzluk olacağını da sözlerine ekledi.

Salı günü Başbakan Angela Merkel liderliğinde bir araya gelen federal hükümetin aldığı tedbirleri sertleştirme kararının özellikle çocukları ağır bir biçimde etkilediğini vurgulayan Demmer, "Bu önlemler olumlu sonuç vermeye başladığında, bundan ilk yararlanacak olanlar da çocuklar olmalı" dedi.

Ailelere maddi destek

Hükümetin aldığı kararlar uyarınca Almanya çapında okullar ve çocuk yuvaları, Ocak ayı boyunca, son sınıflara giden ve diploma alacak olan öürencilere uygulanacak istisnalar dışında kapalı tutulacak. Bunun karşılığında devlet ailelere, çocukların hastalıklarında bakımı için fazladan 10 gün çocuk hastalık parası talep etme hakkı tanıyacak. Bu hak, çocuğunu yalnız başına yetiştiren ebeveynler için 20 gün olarak saptandı. Söz konusu hakkın sadece, okul ve yuvaların kapalı olmasından dolayı çocuklarına bakım yeri bulamayan veliler için geçerli olacağı belirtiliyor.

Ulrike Demmer, şu an en önemli konunun fiziksel teması en aza indirmek olduğunu ve bulaş zincirinin yeniden takip edilebilir hale gelmesi gerektiğini ifade ederek, "Dün alınan sert kararlar bu açıdan kati surette önemliydi" dedi.

AFP,dpa / ET,HS

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