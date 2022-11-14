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Alman hükümeti, eski adı Gazprom Germania olan enerji şirketi SEFE'yi kamulaştırdı
Alman hükümeti, eski adı Gazprom Germania olan enerji şirketi SEFE'yi kamulaştırdıFotoğraf: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa ZB/picture alliance
EkonomiAlmanya

Almanya Gazprom'un eski yan kuruluşunu kamulaştırdı

60 dakika önce

Alman hükümeti, Rus enerji şirketi Gazprom'un Almanya'daki eski yan kuruluşu SEFE'yi kamulaştırma kararı aldı.

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Alman hükümeti, Rus doğal gaz devi Gazprom'un Almanya'daki eski yan kuruluşu Securing Energy for Europe (SEFE) şirketini kamulaştırma kararı aldı. Ekonomi Bakanlığı tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, şirketin borçları nedeniyle iflas tehdidi ile karşı karşıya olmasının Almanya'da enerji arz güvenliğini tehlikeye attığını belirtildi. Açıklamada, "Bu tehlikenin önlenmesi ve SEFE'nin operasyonel faaliyetlerine devam edebilmesi için yapılan mülkiyet değişikliği ile şirkette istikrar sağlandı" denildi.

Rus doğal gaz şirketi Gazprom'un Almanya'daki eski yan kuruluşu Gazprom Germania'nın yönetimine Nisan ayında kayyum atanmış ve şirket SEFE adını almıştı. SEFE, enerji ithalatı, gaz sevkiyatı ve gaz depolarının işletilmesi alanlarında faaliyet gösteriyor.

Alman hükümeti, Moskova'nın misilleme olarak Rusya'da faaliyet gösteren Alman şirketlerine yönelik benzer bir adım atmasından duyduğu endişe nedeniyle SEFE'yi kamulaştırma konusunda geçen aylarda tereddüt etmişti.

SEFE milyarlarca euro zarar etmişti

Ancak Rusya'nın Kuzey Akım 1 üzerinden doğal gaz sevkiyatını kesmesi, SEFE, Uniper veya VNG gibi gaz ithal eden şirketleri zora sokmuştu. Bu şirketler, müşterilerine gaz arzını sürdürebilmeleri için kısa sürede daha pahalıya gaz tedarik etmek zorunda kalmıştı. Bu durum, SEFE'nin milyarca euro zarar etmesine yol açmıştı.

SEFE'nin Almanya'da "Enerji arzındaki kilit şirketlerden biri" olduğunu vurgulayan Ekonomi Bakanlığı, ilkbahardan bu yana şirketin "Rusya'nın tutumu ve özellikle de Rus yaptırımları nedeniyle finansal açıdan zor bir duruma düştüğünü" belirtti. Bunun yanı sıra "Mülkiyetin kime ait olduğu konusundaki belirsizlik nedeniyle iş ortakları ve bankların SEFE ile iş ilişkilerini kestiklerini veya yeni sözleşmelere yanaşmadıkları" kaydedildi. Bu durumun, "operasyonel faaliyetlerin sürmesinin" yanı sıra gaz arzını tehlikeye attığı ifade edildi.

Alman hükümetinin, şirkette sermaye azaltımı talimatı vermesi ile Rus şirket Gazprom'da payı kalmadı. Bunun için tazminat ödeneceğini belirten Ekonomi Bakanlığı, tazminatın miktarının SEFE hisselerinin piyasadaki değeri ile belirleneceğini kaydetti. Şirketin gelecekteki tek hissedarı, yeni kurulan ve devlete ait Securing Energy for Europe Holding GmbH (SEEHG) de şirkete yeni sermaye olarak 225,6 milyon euro katkı sağlayacak.

SEFE, ilkbaharda Alman Kalkınma Bankası'ndan (KfW) 11,8 milyar euro hacminde kredi almıştı. Bakanlık'ın açıklamasında, KfW kredisinin 13,8 milyar euroya çıkartılacağı kaydedildi. Yıl sonuna kadar bu paranın önemli bir bölümünün şirketin öz kaynaklarına aktarılması öngörülüyor.

Söz konusu paranın, 200 milyar euro hacmindeki "koruma şemsiyesi" olarak adlandıran fondan karşılanması planlanıyor.

AFP,dpa,rtr/JD, TY

 

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