 Almanya fazla parayı nasıl harcayacağını tartışıyor | EKONOMİ | DW | 14.01.2020

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EKONOMİ

Almanya fazla parayı nasıl harcayacağını tartışıyor

Almanya'da bütçenin 13 milyar 500 milyon euro rekor fazla vermesinin ardından yatırımların artırılması ve vergi indirimi tartışmaları başladı.

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Almanya'da federal hükümetin 2019 yılı bütçesinin 13 milyar 500 milyon euro ile rekor fazla vermesi, mali kaynakların nasıl harcanması gerektiğine ilişkin tartışmalara yol açtı.

Bütçe fazlasının yeni yatırımlar için kullanılmasını öneren Maliye Bakanı Olaf Scholz, "Almanya'da şimdi çok fazla yatırım yapmamız söz konusu" dedi. Altyapıya, okullara, hastanelere, iklim değişikliği ile mücadeleye ve ülkenin her bölgesine eşit hizmet götürülmesi için yatırım yapılabileceğini ifade eden Sosyal Demokrat Partili (SPD) Scholz, "Şimdi hepsi daha kolay olacak, çünkü bunun için gereken güce sahibiz" şeklinde konuştu.

Alman hükümet bütçesinin fazla çıkması ile bütçe rezervlerindeki para 48 milyar euroya ulaştı. Almanya'da Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre bu paranın 17 milyar 100 milyon eurosunun nasıl harcanacağı henüz planlanmadı.

Maliye Bakanı Olaf Scholz

Maliye Bakanı Olaf Scholz

Vergilerde indirim talebi

Bütçenin fazla çıkması üzerine koalisyon ortağı Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri vergilerin düşürülmesi talebini yineledi. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinden Eckhardt Rehberg, "Zorlaşan konjonktürel durum göz önünde bulundurulduğunda sonunda işletme vergisini düşürmemiz ve dayanışma vergisini de 2022'den itibaren kaldırmamız gerekiyor" dedi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, uzun süredir işletme vergisi oranlarının düşürülmesini ve Almanya'nın doğu eyaletlerinin kalkınması için alınan dayanışma vergisinin tamamen kaldırılmasını talep ediyordu.

Federal düzeydeki bütçe fazlasının vergi mükelleflerine ait olduğunu savunan muhafaletteki liberal Hür Demokrat Parti (FPD) Genel Başkanı Christian Lindner de vergilerde indirim yapılması gerektiğini söyledi. Vergilerde indirim talep eden Sol Parti ise orta sınıfın üzerindeki vergi yükünün azaltılmasını istiyor.

Bütçe neden fazla çıktı?

Almanya'da 2019 yılı bütçesi eski Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından bu yana ilk kez bu kadar fazla verdi. Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, 2019 yılında toplam gelir 357 milyar 100 milyon euro, toplam gider ise 343 milyar 600 milyon euro olarak kaydedildi. Daha önceki tahminlere göre gelirin 356 milyar 400 milyon olması bekleniyordu.

Rekor düzeydeki bütçe fazlasının en önemli nedeni hükümetin tahminlerin altında faiz ödemesi oldu. Bunun yanı sıra vergi gelirlerinin de beklenenin 3 milyar 500 milyon euro üzerinde olduğu kaydedildi. Ayrıca, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması halinde Almanya'nın Birlik'e ödediği  katkının artması öngörülüyordu. Ancak Brexit'in ertelenmesi nedeniyle Almanya'nın yaptığı ödemenin aynı düzeyde kalması da bütçenin fazla çıkmasında etkili oldu.

AFP,Reuters,dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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