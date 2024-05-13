Almanya Euro 2024 için hangi güvenlik önlemlerini alıyor?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (Euro 2024) ev sahibi Almanya güvenlik açısından da zorlu bir görevi üstlenmeye hazırlanıyor. Uzmanlar büyük spor organizasyonlarının her zaman potansiyel hedef olduğuna dikkat çekiyor.

Ortadoğu ve Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle küresel anlamda tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde Euro 2024 futbol şampiyonasına ev sahipliği yapacak olan Almanya'yı güvenlik bakımından zorlu bir görev bekliyor.

Olası terör saldırılarından holiganlara kadar birçok tehdidin savuşturulmaya çalışılacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası boyunca, yaklaşık 2,7 milyon seyirci, 24 milli takım kamp yeri ve şampiyona kapsamındaki 51 maçın oynanacağı 10 stadyumda sıkı güvenlik önlemleri alınacak.

Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz arasında düzenlenecek turnuva boyunca ülkenin çeşitli kentlerinde kurulacak ve futbolseverlerin dev ekranlardan topluca maç izleyebileceği fan zone'ların (taraftar alanı) ise yaklaşık 12 milyon ziyaretçi çekmesi bekleniyor.

AFP'ye konuşan turnuva direktörü ve eski Alman milli futbolcu Philipp Lahm, "güvenliğin başından beri kendileri için en öncelikli konu olduğunu" belirtti.

Alman emniyetindeki polislerin turnuva boyunca izin kullanması yasaklandı. Her maç statların çevresinde 800 ila bin 300 polis görevlendirilecek. Bu sayı, hangi takımların maçı olduğuna göre değişecek.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Euro 2024'teki grup maçlarından ilk ikisini Dortmund'da, üçüncü maçını ise Hamburg'da oynayacak. Fotoğraf: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Diğer ülkelerin güvenlik uzmanlarına davet

Bu şampiyona için daha önce başvurulmamış bir uygulamaya giden Almanya, turnuvaya katılan ülkelerden yaklaşık 300 güvenlik uzmanını da ülkeye davet etti. Söz konusu uzmanlar, Almanya'nın Neuss kentinde bulunan Uluslararası Polis İşbirliği Merkezi'ndeki bir izleme projesinde yer alacak.

IPCC direktörü Oliver Strudthoff, AFP'ye yaptığı açıklamada "Ülkelerin sorun çıkaran kişilerini, en iyi o ülkeler bilir. Neuss'taki yabancı uzmanlar bu kişileri daha hızlı tespit edebilecekler" dedi.

Strudthoff, "Heyetlerin boyutu, taraftar sayılarına ve potansiyel olarak ne derece tehlikeli olduklarına göre değişecek. Örneğin İngiltere'nin İsviçre'den daha çok temsilcisi olacak" diye ekledi.

Pandemi nedeniyle 2021 yılında düzenlenen Euro 2020 şampiyonasındaki maçların oynandığı 11 Avrupa kentinden biri de Münih'ti. Fotoğraf: Andreas Gebert/REUTERS

Alman ordusu, gökyüzünü de IPCC'ye yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Ulusal Hava Güvenliği Merkezi'nden izleyecek. Turnuva süresince drone kullanımı yakından takip edilecek, bazı bölgelerde uçuş yasağı getirilecek.

Almanya, Euro 2024 nedeniyle dokuz sınırının tamamında güvenlik kontrolleri gerçekleştirecek. Almanya İçişleri Bakanlığı, tren ve istasyonlardaki federal polis sayısının da ciddi oranda artırılacağını duyurdu. Aynı uygulama havalimanları için de geçerli olacak.

Almanya ile Fransa arasındaki güzergâhta Alman polisine Fransız jandarması da devriye desteği verecek. Fransız güvenlik güçleri Fransa milli takımının maçlarında da Alman polisine yardım edecek.

Birleşik Krallık hükümeti de geçmişteki şiddet olayları nedeniyle statlara giriş yasağı bulunan bin 600'ı aşkın İngiliz ve Galli taraftarın turnuva sırasında Almanya'ya seyahat etmesinin engelleneceğini duyurdu.

Euro 2024 elemelerinde Leverkusen'de oynanan Ukrayna-İtalya maçına giden Ukraynalı taraftarlar Fotoğraf: Maksym Drabok/DW

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise özellikle Ukrayna milli takımına yönelik güvenlik önlemlerin üst seviyede tutulacağını açıkladı.

"Yumuşak hedef" uyarısı

İçeriye silah ya da patlayıcı sokulamaması için statlarda üç aşamalı bir güvenlik önlemi alınacak. İlk bariyer olarak otomobiller güvenlik kontrolünden geçirilecek. İkincisi, taraftarların çantalarının aranması; üçüncüsü de biletlerinin okutulması olacak.

Başta Berlin'deki Brandenburg Kapısı olmak üzere ülke genelinde kurulacak fan zone'ların güvenliği de Almanya için ciddi bir sınav olacak.

İsviçre'deki Lucerne Üniversitesi'nden güvenlik uzmanı Johannes Saal, AFP'ye yaptığı değerlendirmede "yumuşak hedeflerin" daha savunmasız olduğunu, zira "suçluların bu kişilerin arasına karışıp eylemde bulunmasının daha kolay olduğunu" belirtti.

"Büyük spor organizasyonları her zaman terör saldırıları için potansiyel hedeftir" diyen Saal, her daim gündemde olan aşırı İslamcı tehdit ve Gazze'deki savaş göz önünde bulundurulduğunda Euro 2024'e ilişkin güvenlik durumunun "çok gergin" olduğunu ifade etti.

DW,AFP/CÖ,EC

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