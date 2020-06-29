 Almanya erkek civcivlerin itlafını yasaklamaya hazırlanıyor | ALMANYA | DW | 09.09.2020

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ALMANYA

Almanya erkek civcivlerin itlafını yasaklamaya hazırlanıyor

Almanya'da yumurta tavukçuluğunda ekonomik getirisi olmadığı gerekçesiyle yılda yaklaşık 45 milyon erkek civciv öldürülüyor. Alman hükümeti konuya ilişkin yasa tasarısı ile bu uygulamayı yasaklamaya hazırlanıyor.

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Alman hükümeti, yumurta tavukçuluğunda erkek civcivlerin kitlesel olarak itlaf edilmesini yasaklayacak bir yasa tasarısı hazırladı. Tarım Bakanı Julia Klöckner'in hazırladığı tasarı, gelecek yılın sonundan itibaren erkek civcivlerin öldürülmesinin yasaklanmasını öngörüyor.

Rheinische Post gazetesine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tarım Bakanı Klöckner, "Bir günlük civcivlerin öldürülmesi etik açıdan kabul edilemez. Belirli bir cinsiyete sahip oldukları için yumurtadan çıktıktan sonra hayvanlar öldürülemez" dedi.

Yasa tasarısı, hayvanların korunmasına ilişkin kanunda değişiklik yapılmasını ve yasağı ihlal edenlere yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor. Klöckner, yasalarda yapılacak değişiklikle, tavukçuluk sektöründe, erkek civcivleri yetiştirmenin ekonomik açıdan bir getirisi olmadığı gerekçesiyle itlaf edilmesinin son bulacağını ifade etti. Klöckner, Almanya'nın bu konuda öncü olacağını da sözlerine ekledi.

lda 45 milyon civciv itlaf ediliyor

Almanya'da yumurtlamadığı ve etinden yararlanılmadığı gerekçesiyle yılda yaklaşık 45 milyon erkek civciv itlaf ediliyor. Federal İdare Mahkemesi 2019 yılında aldığı kararda, erkek civcivlerin itlafına sadece geçici bir süre için izin verildiğini bildirmişti.

Bakan Klöckner, yasağın yürürlüğe girmesi için 2021 yılı sonuna kadar geçiş süreci öngörülmesini savundu. Sektörde erkek civcivlerin öldürülmesi karşısında başka bir seçenek olduğu takdirde yasağın anlamı olacağını savunan Tarım Bakanı, aksi takdirde işletmelerin ülke dışında üretim yapmaya başlayacağını kaydetti.

Tarım Bakanı Julia Klöckner

Tarım Bakanı Julia Klöckner

Cinsiyet belirleme yöntemleri

Tarım Bakanlığı, civcivin cinsiyetini daha yumurtadayken tespit eden ve erkek civcivin yumurtadan çıkmasını önleyecek yöntemler geliştirildiğine dikkat çekiyor. Bu yöntemlerden ilkinde, birkaç günlük kuluçka döneminin ardından yumurtadan alınan sıvı örneği ile civcivin cinsiyeti belirleniyor ve

erkek civcivlerin bulunduğu yumurtalar kuluçkadan alınarak piyasaya sürülüyor. Diğer yöntemde ise civcivlerin cinsiyeti özel bir ışınla belirleniyor. Bakan Klöckner, bu yöntemlerin 2021 yılı sonuna kadar bütün sektörde yaygınlaşabileceğini, bunun da erkek civcivlerin öldürülmesine son vereceğini ifade etti.

Avrupa'nın diğer ülkelerinde sorun devam ediyor

Klöckner ayrıca yumurtaların üretimi sırasında erkek civcivlerin itlaf edilmiş olabileceği gerekçesiyle tüketicileri ülke dışında üretilen yumurtaları almamaları konusunda uyardı.

Alman hükümetinin tasarısı sektör tarafından da olumlu karşılanıyor. Almanya Tavukçuluk Birliği Başkanı Friedrich-Otto Ripke, erkek civcivlerin itlafından sektörün "yarın yerine bugün" vazgeçmeye hazır olduğunu belirtti. Polonya veya Hollanda'da yumurta tavukçuluğunda erkek civcivlerin öldürüldüğünü ve bu yumurtaların Almanya'da piyasaya sürüldüğüne işaret eden Ripke, bu sorunun ancak Avrupa Birliği yasaları ile çözülebileceğini kaydetti.

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Civcivlerin çilesi: 42 güne sığan hızlı bir yaşam

KNA,dpa/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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