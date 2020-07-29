 Almanya ekonomisinde tarihi küçülme | EKONOMİ | DW | 30.07.2020

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EKONOMİ

Almanya ekonomisinde tarihi küçülme

Koronavirüs krizi nedeniyle Almanya ekonomisinde tarihi bir küçülme yaşandı. GSYİH, ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre yüzde 10,1 küçüldü. Önceki yılın aynı dönemine göreyse küçülme yüzde 11,7.

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Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya ekonomisinin koronavirüs krizi nedeniyle 2020 yılının ikinci çeyreğinde tarihi seviyede küçüldüğü bildirildi. Federal İstatistik Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Almanya'da Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH), Nisan-Haziran ayları arasında, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,1 küçüldüğü açıklandı.

Açıklanan verilere göre, ikini çeyrekte ihracat ve ithalatın yanı sıra tüketim giderleri ve şirket yatırımları da ciddi oranda düşüş gösterdi. Buna karşılık kriz sırasında devletin tüketim giderleri arttı.

Söz konusu küçülme, GSYİH hesaplamalarının başladığı 1970 yılından bu yana, bir yılın çeyreğinde yaşanan en büyük küçülme olma özelliğini taşıyor.

Bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise, yüzde 11,7'lik bir küçülme söz konusu. Şu ana kadar kayıt altına alınan, bir önceki yıla göre en büyük gerileme, 2009'un ikinci çeyreğindeki yüzde 7,9'luk küçülme olmuştu.

Ufukta toparlanma var

Söz konusu verileri değerlendiren ekonomist Alexander Krüger, "Üstesinden gelinemeyen korona pandemisi çerçevesinde konjonktüre güven duyma noktasında temkinli olmakta fayda var. İstihdam alanlarının yok olması ve iflas tehlikeleri sürüyor. ABD-Çin anlaşmazlığı da durumu kötüleştiriyor" dedi.

Alman ekonomisinin yakın gelecekte toparlanacağı tahmininde bulunan Krüger, "Toparlanmaya rağmen ekonomi korona öncesi seviyeye kolay kolay dönemeyecek. Karantina önlemleri nedeniyle gerilemelerin yaşanmasını hesaba katmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Reuters,AFP,dpa / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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