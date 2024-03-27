Alman Bakan'dan güçlü savunma sanayii vurgusu

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck, çağın bir gerekliliği olarak Almanya'nın kendini savunma yetisinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, ülkesinin güçlü bir savunma sanayisine sahip olmasının önemine vurgu yaptı. Federal Hükümet'te yer alan çok sayıda bakan ile güvenlik ve savunma sanayisi temsilcilerinin katılımıyla başkent Berlin'de yapılan toplantıda konuşan Yeşiller Partili Bakan Habeck, çağın gereği olarak "güvenliği koruyabilmenin" çok önemli olduğunu ifade etti.

Robert Habeck Fotoğraf: Hannes P Albert/dpa/picture alliance

Savunma ve güvenlik sanayilerinin, "herhangi bir endüstri kolu" olmadığını belirten Robert Habeck, "Bu sanayi dallarına ihtiyaç duyduğumuzu net bir şekilde anlamalıyız" dedi. Küresel tehdit durumunun değiştiğini ve bunu görmemenin saflık olacağını dile getiren Ekonomi Bakanı, sözlerine "...ve saflık söz konusu bile olmamalı. Savunma sanayi üretimi ile ilgili talepler, endişeler, korkulara alan açmak önemli. Ancak burada konu Almanya'nın kendini savunabilme yetisidir" ifadeleri ile devam ederek, askeri araçlarla kendini savunmanın da buna dahil olduğunu vurguladı.

Berlin'de yapılan toplantının bir başlangıç olduğunu aktaran Habeck, Alman savunma sanayisi temsilcileri ile Federal Hükümet arasındaki görüşmelere devam edileceğini bildirdi.

Habeck AB Komisyonu'nda savunmadan sorumlu üyeliğe sıcak bakıyor

Bir süredir Avrupa Birliği'nin (AB) ortak bir savunma organizasyonuna sahip olması yönünde yapılan tartışmalar kapsamında, AB Komisyonu'nda savunmadan sorumlu bir üyenin de yer alması fikrine de konuşmasında değinen Habeck, süreçlerin koordine edilmesi açısından böyle bir mevkiyi desteklediğini belirtti. Ancak böyle bir makamın tek başına merkezi bir Avrupa politikası oluşturmak için yeterli olmayacağını ifade eden Habeck, AB Komisyonu'nda sanayiden sorumlu üyeliğin de bulunmasına rağmen bu alandaki siyasi kararların büyük oranda ulusal hükümetler tarafından alındığına dikkat çekti.

Avrupa çapında, savunma ve güvenlik alanında ortak bir ilerleme kaydedebilmek için öncelikle somut adımlar atılması gerektiğini savunan Habeck, bu adımları, "Tedarikte somut iş birliği, üretim süreçleri üzerinde anlaşma, eşit normlar, belli tip fırkateynler ve tanklarda standart yakalama ve böylece olabildiğince büyük bir birlik sağlayabilme" olarak sıraladı.

AFP,dpa / ET,JD

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