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Robert HabeckFotoğraf: Markus Schreiber/AP/picture alliance
EkonomiAlmanya

Almanya doğal gaz darboğazına hazırlanıyor

3 saat önce

Almanya’da hükümet doğal gazda zor bir döneme hazırlanıyor. Ekonomi Bakanı Habeck doğal gaz sıkıntısı nedeniyle sanayi tesislerinin kapatılmasının gerekebileceğini söyledi.

https://www.dw.com/tr/almanya-do%C4%9Fal-gaz-darbo%C4%9Faz%C4%B1na-haz%C4%B1rlan%C4%B1yor/a-62249911

Almanya Rus doğal gaz arzı şu anda olduğu gibi düşük kalırsa doğalgaz darboğazı riski ile karşı karşıya bulunuyor. Ekonomi Bakanı Robert Habeck, böyle bir durum olması halinde sanayinin bazı alanlarında tesislerinin kapatılmasının gerekebileceğini söyledi. 

Habeck Spiegel'e yaptığı açıklamada "Şirketler üretimi durdurmak, çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kalacak, tedarik zincirleri çökecek, insanlar ısınma faturalarını ödeyebilmek için borçlanacak, insanlar daha da yoksullaşacak" dedi.

Habeck bunun Rusya ilderi Vladimir Putin'in ülkeyi bölme stratejisi olduğunu belirtti.

Bu, "Liberal demokrasimizi içeriden zayıflatmayı amaçlayan popülizm için en iyi üreme alanıdır" şeklinde konuşan Alman Bakan, Putin'in planlarının işlemesine izin verilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Habeck, gaz darlığından etkilenen şirketler ve vatandaşlar için daha fazla destek beklentisini dile getirdi, ancak yine de tüm etkileri bertaraf etmenin mümkün olmayacağını kaydetti.

Rusya'nın gazı tamamen kesmesi olasılığı

Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumu Bundesnetzagentur'un başkanı Klaus Müller, tüketicilerin enerji faturalarının iki veya üç katına çıktığını görebileceklerini belirterek, bazı durumlarda zaten yüzde 30 ila yüzde 80 arasında olan artışlar olabileceğine dikkat çekti.

ARD'ye konuşan Müller Rusya'nın gazı tamamen kesmesinin de olasılık dahilinde olduğunu söylerken, farklı senaryolar üzerinde çalıştıklarını belirtti. Ancak Müller senaryoların çoğunun "hoş olmadığını ve kış sonunda çok az gaz ya da zaten çok zor bir sonbahar ya da kış mevsimine" işaret ettiğini söyledi.

Rusya halihazırda Kuzey Akım 1 Baltık Denizi boru hattı üzerinden Almanya'ya yapılan doğal gaz tedarik hacmini keskin bir şekilde azalttı. Son haftalarda sanayi temsilcileri ve siyasetçiler Kuzey Akım 1'in 11 Temmuz'da bakım için planlı olarak kapatılması nedeniyle tedirgin durumda. Yıllık bakım nedeniyle gaz kesintisi normalde birkaç gün sürüyor ancak bu yıl Rusya'nın bakım tamamlandıktan sonra doğal gazı gerçekten tekrar açıp açmayacağı endişe yaratıyor.

Alarm aşamasına geçildi

Almanya, perşembe günü Rus doğal gazındaki kesintiler üzerine üç aşamalı acil durum planında ikinci en yüksek seviye olan"alarm" aşamasına geçtiğini açıklamıştı.

Acil durum planındaki "alarm" seviyesi, Almanya'nın şu an için durumu "idare edebilecek" bir konumda olduğunu gösteriyor. Üçüncü ve en yüksek aşama, "acil" seviye olarak adlandırılıyor.

rtr, dpa / SSB, JD

 

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