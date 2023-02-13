Almanya depremzedelere vize için şartları açıkladı

Federal hükümet, Almanya'da yakını olan depremzedelere vize kolaylığı sağlanmasına ilişkin koşulları açıkladı.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü, pazartesi günü Berlin'de yaptığı açıklamada federal hükümetin Türkiye'den depremzedelerin Almanya'ya gelmesine ilişkin süreci "bürokratik olmayan ancak düzenli bir biçimde" işleteceğini duyurdu. Sözcü, Almanya'da yakınları olan depremzedelerin Almanya'ya gelebilmesi için yakınlarının "taahhüt beyanında bulunmasının" şart olduğunu açıkladı.

Söz konusu beyanname ile Almanya'da yaşayan yakınlar, Türkiye'den ülkeye gelecek depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılama konusunda Alman makamlarına güvence verecek.

Birinci ve ikinci dereceden akrabalık şartı

Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü ise sürecin olabildiğince "pragmatik" şekilde yürütülmesinin hedeflendiğini belirterek vize kolaylığından faydalanabilecek depremzedelerin Almanya'da "birinci ve ikinci dereceden" akrabaları bulunması gerektiğini ifade etti. Sözcü, taahhüt beyanının yanı sıra Almanya'ya gelecek kişilerin "ülkelerine geri dönmeye hazır olmalarının" da vize şartları arasında olacağını söyledi. Depremzedelerin Almanya'ya gelebilmesi için vize almaları koşulunun halen geçerli olduğunu ifade eden sözcü, depremzedelerin mağduriyetlerini kanıtlayan "asgari ölçüde belgeyi" de Alman makamlarına ibraz etmesi gerektiğini kaydetti.

Depremzedelerin bazılarının pasaportlarının olmayışının "bir sorun" olduğunu belirten Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, pasaport gibi yeni seyahat belgelerinin hazırlanması konusunda ise Türk makamlarının yetkili olduğunu ifade etti.

Suriyeliler için zor süreç

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Almanya'nın Suriye'de diplomatik temsilciliğinin bulunmadığını hatırlatarak, Suriyeli depremzedelerin Almanya'ya kabul edilmesi konusunda ise "basit bir çözüm" bulunmadığını söyledi. Sözcü, Almanya'ya gelmek isteyen Suriyeli depremzedelerin komşu ülkelerdeki Alman büyükelçiliklerine başvurması gerektiğine dikkat çekti. Sözcü, bölgeye insani yardımların da artırılacağını ifade etti.

Almanya'da yaşayan Türk kökenliler, deprem bölgesindeki yakınlarının yanlarına gelebilmesi için vize sürecindeki bürokratik engellerin kaldırılmasını ve sürecin hızlı işletilmesini talep etmişti. Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu, Alman Yazıişleri Ağı'na açıklamasında, "Böylesine zor bir durumda Alman makamlarının yanı sıra Türk makamları da bu insanların Almanya'ya gelebilmesi için elinden geleni yapmalı" dedi. İhtiyacın "büyük" olduğunun altını çizen Sofuğlu, Almanya'da yaşayan Türk kökenlilerin Türkiye'den gelecek olan yakınlarının masraflarını karşılamaya hazır olduğunu belirterek önemli olanın "vize başvurularının hızlı bir şekilde işleme alınması" olduğunu ifade etti.

Alman İçişleri Bakanlığı, cumartesi günü yapılan açıklamada, depremzedelerin "hızlı bir şekilde" üç aylık vize almasının sağlanacağını açıklamıştı.

AFP/BÖ,BK