Almanya Dışişleri Bakanından İstanbul kararına eleştiri

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerinin iptal edilerek, yenilenmesi kararı Almanya'da da geniş yankı buldu. Kararla ilgili hükümetten ilk açıklama Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin yenilenmesi kararını "yeterince şeffaf ve makul olamamakla" eleştirdi. Maas Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına kimin geleceği kararı ancak seçmenin iradesiyle verilebilir ve verilmelidir de" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı, "Demokrasinin temel prensilerinden şeffaf seçimlerin bizim açımızdan en büyük önceliği var" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart'ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleriyle ilgili Pazartesi akşamı yaptığı yazılı açıklamada “Bir kısım sandık kurullarının, ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması” gerekçesi ile yenilenmesine karar verildiğini belirtmişti.

DW,MK/JD

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