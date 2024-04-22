Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İstanbul'da

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier resmi temaslarda bulunmak için İstanbul’a geldi. Steinmeier İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve beraberindeki heyet resmi temaslarda bulunmak için üç günlük ziyaret için Türkiye'ye geldi. Steinmeier'e Türkiye ziyaretinde Maliye Bakanı Christian Lindner ve Alman Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz da eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Steinmeier ziyaretinin ilk gününde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Sirkeci Garı'nda Türk işçilerin göçünü konu alan "Gurbete Hasret" isimli fotoğraf sergisini ziyaret etti. Steinmeier garda bulunduğu sırada bir grup tarafından protesto edildi. Almanya'nın Filistin politikasını protesto eden grup "Soykırım suçlusu katil Almanya" sloganı attı. ANKA haber ajansına bilgi veren İstanbul valiliği yetkilileri güvenlik güçlerinin protesto gösterisi sırasında "uzaklaştırma" yaptığını, henüz herhangi bir gözaltı işleminin olmadığını belirtti.

Steinmeier Sirkeci Garı’nda yaptığı konuşmada Türk göçmenlerin Almanya’nın gelişimine katkılarıyla ilgili olarak "Bugün ülkemizde toplumumuzu birlikte şekillendiren yaklaşık üç milyon Türkiye kökenli insan yaşıyor. Ülkemizi bizimle birlikte inşa ettiler, ülkemizi güçlü kıldılar ve toplumumuzun kalbinde yer alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, tarihçi İlber Ortaylı ve İBB Başkanı İmamoğlu ile Fotoğraf: IBB

Sirkeci Garı’ndan Almanya'ya yüzbinlerce Türk göçmen işçinin geldiğini belirten Steinmeier, "Bu tren istasyonu iki ülke arasındaki yakın bağları temsil ediyor. Alman mimar August Jachmund tarafından tasarlanan gar, Doğu ile Batı’yı bir birine bağlayan Orient Express’in son durağıydı" dedi.

Almanya ile Türkiye arasındaki ortak göç tarihinin sadece tek yöne olmadığını söyleyen Steinmeier 19’uncu yüzyılda Almanya’dan zanaatkarların yoksulluk ve işsizlik nedeniyle Anadolu’ya göç ettiklerini belirterek "Bugün dördüncü ve beşinci nesiller olarak Türkiye’de yaşıyorlar" dedi. Nasyonal Sosyalistlerin iktidara geldiği 1933 yılından sonra ise Türkiye’nin birçok Alman sanatçı ve entelektüelin sığındığı bir ülke haline geldiğini söyledi.

Steinmeier "Almanya'da bir ay sonra Federal Cumhuriyetimizin 75'inci doğum gününü kutladığımızda, bunu milyonlarca Türk-Alman göçmenin hikayesinin tarihimizin bir parçası olduğu bilinciyle yapacağız" diye konuştu.

Almanya ile Türkiye'deki toplumlar arasındaki yakın bağlara işaret eden Steinmeier, bugün bu "özel ve yoğun ilişkinin" mesafeleri ve bazı farklılıkları aşmayı mümkün kılan köprüler kurduğuna dikkat çekti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve beraberindeki heyet resmi ziyaret için Türkiye'de. Fotoğraf: Erkan Arikan/DW

Gaziantep ve Ankara'ya da gidecek

Almanya Cumhurbaşkanı iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100'üncü yılı dolayısıyla Türkiye'ye yaptığı ziyarette önce Gaziantep'e ardından Ankara'ya gidecek.

Steinmeier'in yarın Gaziantep'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir okulda öğrencilerle bir araya gelmesi ve Nurdağı'nda depremzedeler için yapılan barınma yerlerini ziyaret etmesi bekleniyor.

23 Nisan akşamı Ankara'ya gelmesi planlanan Steinmeier'in 24 Nisan'da Anıtkabir'i ardından Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'ni ziyaret etmesi bekleniyor.

Steinmeier'in ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya gelmesi öngörülüyor.

DW / SSB, EC