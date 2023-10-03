  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Dağlık Karabağ krizi
Ukrayna Savaşı
Asbest tehlikesi
ToplumAlmanya

Almanya birleşmenin 33. yıl dönümünü kutluyor

3 Ekim 2023

Almanya'da, Batı ve Doğu Almanya'nın birleşmesinin 33. yıl dönümü kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Steinmeier, iki Almanya'nın birleşmesinden bugüne kadar geçen süreye "özeleştirel" bakmak gerektiğini belirtti.

https://p.dw.com/p/4X4qm
Hamburg Belediye Binası önünde halk ve Alman bayrağı - (03.10.2023)
Almanya'da "Birleşme Kutlamaları"na bu yıl Hamburg ev sahipliği yaptı - (03.10.2023)Fotoğraf: Jonas Walzberg/dpa/picture alliance

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Batı İttifakı içinde yer alan Federal Almanya Cumhuriyeti (BRD) ile Varşova Paktı üyesi Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nin (DDR) resmen birleşmesinin 33. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Pazartesi akşamı ARD televizyonunda yayınlanan bir haber programına bağlanan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, iki Almanya'nın birleşme sürecinde Batı tarafının kendini değiştirmeye yönelik bir gereksinim görmediğini ve bunun birleşme ile ilgili "ikilemin bir parçası" olduğunu ifade etti. Almanya'nın birleşmesine dair, özeleştirel bir değerlendirmenin iyi olacağını belirten Steinmeier, kendisinin Almanya'nın doğusunda çok şey öğrendiğini ve halkın o bölgede yaşayan kesiminin, "Sadece maddi beklentiler içinde olmadığını, eşitlik hissini yaşamak istediklerini" dile getirdi. Birleşmeye dair bazı dengesizliklerin varlığından söz eden Almanya Cumhurbaşkanı, geçmişte Batı Almanlar tarafından doğudakilere birçok kez, "Siz yanlış bir hayat yaşadınız" izlenimi verildiğini vurguladı.

Hamburg Eyalet Başbakanı Peter Tschentscher
Peter TschentscherFotoğraf: Morris MacMatzen/Getty Images

Almanya'da, her yıl farklı bir kentte yapılan "Birleşme Kutlamaları"nın bu yılki adresi Hamburg. Etkinliklere ev sahipliği yapan Hamburg Eyalet Başbakanı Peter Tschentscher de konuşmasında, "Batı'da 1990'dan sonra pek bir şey değişmezken, eski DDR'nin halkı hem özel hem de iş hayatlarında, bazıları bugüne dek süren çok büyük çalkantılar, zorluklar ve dezavantajlarla karşı karşıya kaldı" ifadelerini kullandı. Birleşmenin, tarihte bir dönüm noktası ve bir kilometre taşı olduğunu belirten Tschentscher, diğer yandan birleşmenin yükünün eşit paylaştırılmadığını aktardı.

Komünist bir rejimle yönetilen Doğu Almanya'da, aylar öncesinden başlayan gösterilerin ardından, 9 Kasım 1989 tarihinde Berlin Duvarı yıkılmış ve 11 ay sonra iki Almanya birleşmişti.

 

KNA,DW / ET,JD

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Hamburg Belediye Binası önünde halk ve Alman bayrağı - (03.10.2023)

Almanya birleşmenin 33. yıl dönümünü kutluyor

Toplum3 Ekim 2023
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

AİHM Mor Gabriel Manastır Vakfı'nı haklı buldu

AİHM Mor Gabriel Manastır Vakfı'nı haklı buldu

Hukuk ve Adalet3 Ekim 2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin açılışında yeni anayasa çağrısını yineledi

Yeni ve demokratik anayasa ne kadar mümkün?

Yeni ve demokratik anayasa ne kadar mümkün?

Politika3 Ekim 2023
Braunau am Inn'de Hitler'in doğduğu ev

Hitler'in doğduğu ev ne olacak?

Hitler'in doğduğu ev ne olacak?

Toplum3 Ekim 2023
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Öğretmene mülakat nasıl olacak?

Öğretmene mülakat nasıl olacak?

Eğitim2 Ekim 2023
Vorschaubild für DW Good Shape | Herzdruckmassage

Kadınlar ilk yardımda göz ardı ediliyor

Kadınlar ilk yardımda göz ardı ediliyor

Sağlık2 Ekim 2023
Türkiye'de gıda fiyatlarında yükseliş sürüyor

Gıda fiyatlarında 'kış' alarmı

Gıda fiyatlarında 'kış' alarmı

Ekonomi2 Ekim 2023
Ana sayfaya dön