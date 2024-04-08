Almanya Başbakanından TikTok açılımı: Söz, dans etmeyeceğim

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da gençlere ulaşmak için TikTok'ta kanal açan politikacılar kervanına katıldı. Ağırbaşlı tarzıyla bilinen Scholz, "Söz, dans etmeyeceğim" esprisi yaptı.

Video paylaşım platformu TikTok aracılığıyla gençlere ulaşmaya çalışan politikacılar kervanına Almanya Başbakanı Olaf Scholz da katıldı.

Ağırbaşlı, hatta bazıları için sıkıcı denebilecek temkinli tarzıyla tanınan Scholz'un TikTok'taki performansı merakla beklenirken Başbakan, yüksek beklentilere karşı esprili bir uyarıda bulundu. TikTok'ta rağbet gören danslı video kliplere atıfta bulunan Scholz, X hesabından "Dans etmeyeceğim. Söz!" mesajını paylaştı.

Başbakanlık Basın ve Enformasyon Dairesinden (BPA) yapılan açıklamada, @TeamBundeskanzler hesabının TikTok'ta erişime açıldığı bildirdi, kanal üzerinden diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi Başbakan ve federal hükümetin çalışmalarıyla ilgili bilgiler ve günlük işleyişe dair kapalı kapılar ardındaki görünümün paylaşılacağı kaydedildi.

Scholz'un hesabı, X, Facebook gibi diğer mecralarda olduğu gibi Başbakanlık'a bağlı sosyal medya ekibi tarafından yönetilecek. Pazartesi öğleden önce TikTok'ta paylaşılan ilk 13 saniyelik videoda Başbakan Scholz, çalışma masasında görülüyor.

"Gençlere artık geleneksel medya üzerinden ulaşılamıyor"

Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, TikTok kanalıyla ilgili olarak "Tabii ki bir nevi yeni bir deneyim" dedi. Kanalın özellikle gençlere hitap ettiğine işaret eden Hebestreit, "Bunlar, her ne kadar bazen acı gelse de, geleneksel medya üzerinden artık neredeyse hiç ulaşamadığımız insanlar" ifadesini kullandı. TikTok'ta yanlış yönlendirici ya da yanlış içeriklerin nadir olmadığına işaret eden hükümet sözcüsü, bu nedenle TikTok'ta da güvenilir bilgilere ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

Video paylaşım platformu TikTok gençler arasında yaygın olarak kullanılıyor. Fotoğraf: Zacharie Scheurer/dpa-tmn/picture alliance

Almanya'da Sağlık Bakanı Karl Lauterbach Mart ayında TikTok hesabı açmıştı. ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve birçok Avrupalı politikacının TikTok hesabı bulunuyor.

Scholz, TikTok hesabı açma planını Şubat ayında duyurmuş, nedenini de kullanıcılarının çoğunluğunu gençlerin oluşturmasıyla açıklamıştı. Almanya'da oy potansiyelini giderek artıran aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin TikTok'ta en aktif parti olduğu biliniyor.

Kişisel verilerin güvenliği ve Çin endişesi

Ancak Çinli ByteDance şirketine ait TikTok kanalı, kişisel verilerin güvenliği ve Çin hükümetinin potansiyel etkisi konusundaki endişeler nedeniyle de sık sık gündeme geliyor. ABD'de ByteDance'in TikTok'u satması ya da platformun toptan yasaklanması tartışmaları yürürken hem ByteDance hem de Çin hükümeti bu konudaki endişelerin yersiz olduğunu vurguluyor.

TikTok'un dünya çapında bir milyardan fazla kullanıcısı bulunuyor. TikTok şeffaflık, veri koruma, gizli reklam, yalan haber, gençlerin korunması ve siber mobbing gibi alanlarda yeterli önlemleri almadığı gerekçesiyle AB'de de eleştirilere hedef oluyor.

Alman hükümet sözcüsü Hebestreit TikTok ile görüşmelerin sürdüğünü ve şirketin endişeleri gidermeye çalıştığını belirterek "Şu an veri merkezleri Norveç ve İrlanda gibi yerlerde kuruluyor. Kullanıcılara ait veriler Avrupa'da kaydediliyor, Avrupa dışında değil" dedi.

Alman hükümetinin hesabı açmadan önce TikTok'ta aktif olan "influencer" isimlere de danıştığını belirten hükümet sözcüsü, "TikTok'ta ciddi konulara da yer olduğunda neredeyse fikir birliği var. Sürekli gözlemlememiz gerek. Hesabın iyi gitmediği fark edilirse buradan geri çekilme gücünü ve büyüklüğünü de gösterebilmek gerekiyor" dedi.

Reuters,AFP/BK,JD

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