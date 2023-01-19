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Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya sevkiyatına onay vermesi için Almanya üzerindeki baskı artıyorFotoğraf: Peter Steffen/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

Almanya Başbakanı Scholz'e Leopard 2 baskısı

39 dakika önce

Almanya Başbakanı Scholz’e Ukrayna’ya Leopard tankı sevkiyatı için hem uluslararası alanda hem de iç politikada baskı artıyor. Medyaya göre Scholz sevkiyat için bir ön koşul öne sürdü.

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Rusya’nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna’ya Leopard 2 tanklarının gönderilmesi konusunda Almanya’ya baskı artıyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ve Savunma Bakanı Oleksii Reznikov yaptıkları ortak açıklamada Ukrayna’ya tank desteği sağlanması çağrısında bulundu.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da Telegram'dan yaptığı paylaşımda, ülkesine tank sevkiyatı yapılmasını istedi. Yermak, "Ukrayna'ya tank sevkiyatı en kısa süre içinde açıklığa kavuşturulmalı" dedi.

Scholz'un koşulu

Ancak medyada yer alan haberlerde Almanya Başbakanı Olaf Scholz Leopard 2 tanklarının Ukrayna’ya sevkiyatı için bir ön koşul sunduğu belirtildi. Reuters haber ajansı, Amerikan Wall Street Journal ve Alman Süddeutsche Zeitung ve Bild gazetelerine göre Scholz Alman tanklarının Ukrayna’ya gönderilmesi için ABD'nin Abrams muharebe tanklarını Ukrayna’ya vermesini şart koşuyor. Gazetelerin haberlerinde, Almanya Başbakanı’nın bu şartını geçen günlerde birçok muhatabına ilettiği belirtildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz
Almanya Başbakanı Olaf ScholzFotoğraf: Arnd Wiegmann/REUTERS

Medyada yer alan haberlere göre Scholz, Almanya’nın Ukrayna'ya iki hafta önce Marder piyade taşıyıcı silahlı zırhlı araç gönderme kararında olduğu gibi ABD ile eş güdümlü hareket etmekten yana. Scholz ve Biden Ocak başında yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Almanya’nın Ukrayna’ya Marder tipi piyade taşıyıcı silahlı zırhlı araç, ABD’nin ise Bradley tipi zırhı araç göndereceğini duyurmuştu.

Almanya Başbakanı Scholz Çarşamba günü Davos'taki Ekonomik Forumu’nda yaptığı açıklamada da Almanya’nın tanklar konusunda tek başına hareket etmeyeceğine işaret etmişti. Ukrayna'nın askeri açıdan ne kadar süre gerekiyorsa destekleneceğini söylemiş ancak Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın, Rusya ve NATO arasındaki bir savaşa dönüşmemesi gerektiğini vurgulamıştı.

Almanya'nın onay vermesi gerekiyor

Polonya Ukrayna’ya 14 Leopard tankı vermeyi teklif etti. Ancak teslimat öncesinde tankların modernize edilmesi bekleniyor. Polonya’nın yanı sıra İngiltere de Ukrayna'ya 14 adet Challenger 2 tankı göndereceğini açıkladı.

Reuters'e konuşan adının açıklanmasını istemeyen Amerikalı yetkililer, Washington'un Almanya’ya Rusya’nın ilkbaharda beklenen taaruzu nedeniyle Leopard tanklarının Ukrayna'ya teslim edilmesine izin vermesi için ısrar edeceğini belirtiyor. Almanya Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya sevkiyatı konusunda kritik bir öneme sahip. Çünkü tankların Almanya yapımı olması nedeniyle, diğer ülkelerin sevkiyatına Berlin'in onay vermesi gerekiyor.

ABD Savunma Bakanı Austin'in Almanya temasları

Perşembe günü Almanya’ya gelen ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in temaslarında da bu konunun ele alınması bekleniyor. Amerikan Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin’in Almanya ziyaretine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanı Almanlara bu konuda baskı yapacak" dedi.

Söz konusu yetkiliye göre birçok ülkenin sahip olduğu Leopard tanklarının Ukrayna’ya hızlı bir biçimde teslim edilmesi en mantıklı çözüm. Savunma Bakanlığı’ndan bir başka yetkili Reuters'e, "Biz bu haftanın sonuna dek ilerleme sağlayacağımız konusunda çok iyimseriz" diye konuştu.  

Yeni Savunma Bakanı Boris Pistorius ve ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin
Yeni Savunma Bakanı Boris Pistorius ve ABD'li mevkidaşı Lloyd AustinFotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Kısa bir süre önce Kiev'i ziyaret eden bir Amerikan yetkili Amerikan Savunma Bakanlığı’nın Kiev’in Abrams muharebe tankları talebine karşı hazırlıklı olmadığını belirtti. Bu yetkili bu durumu, "Abrams tankları çok karmaşık bir cihaz. Çok pahalı. Çalıştırılması çok zor. Bir gaz türbini var" sözleriyle gerekçelendirdi. 

Reuters’in Alman hükümet çevrelerinden aldığı bilgilere göre Alman hükümeti başka ülkelerin Ukrayna’ya Leopard tankı göndermelerine izin verebilir ama kendisi bir teslimata sıcak bakmıyor.

"İngiltere'nin kararı Almanya için sürpriz oldu"

İngiltere’nin Ukrayna'ya Challenger tankı verme kararı ise Almanya için sürpriz oldu. Reuters’e konuşan Alman hükümet kaynakları, "Almanya’nın Ukrayna’ya Patriot sistemleri ve 40 Marder tipi zırhlı muharebe aracı verme kararı sonrasında İngiltere’nin davranışı iç siyasi baskıdan kaynaklanıyor" dedi. Bu kaynaklara göre Ukrayna’ya tank gönderilmesi konusu tabu değil ancak bunun müttefiklerin arkasından yapılması, ortak amaca hizmet etmiyor.

Ramstein buluşması

Almanya’nın bugün görevine resmen başlayan Savunma Bakanı Boris Pistorius, bugün Almanya'da temaslarda bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’le birlikte yarın Ramstein’a gidecek. Burada Amerikan hava üssünde yapılacak Ukrayna’ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup toplantısına 30 ülkenin savunma bakanının katılması bekleniyor. Savunma Bakanı Hulusi Akar da toplantıya katılacak. Toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşında yaşananlar, bölgedeki son durum ile askeri yardımların görüşülmesi bekleniyor.

Muhalefetten Scholz'e baskı

Öte yandan Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarının gönderilmesi konusunda muhalefetteki Hristiyan Birlik Partileri de (CDU/CSU) Scholz hükümetine baskı yapıyor. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) meclis grup başkan yardımcısı Johann Wadephul Federal Meclis’te yaptığı açıklamada, Alman Meclisi'nin ilkbaharda Ukrayna'ya ağır silahlar gönderme kararı aldığını hatırlatarak, "Ağır silah, tanktır" dedi.

Reuters, dpa/HT,JD

 

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