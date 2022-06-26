Almanya Başbakanı Scholz’dan G7’de birlik mesajı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Rusya’nın Kiev’e bu sabah düzenlediği "acımasız" füze saldırısını kınayarak, bunun G7 liderlerinin "bir arada durma ve ülkelerini savunan Ukraynalıları destekleme" ihtiyacını pekiştirdiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Scholz, ABD Başkanı Joe Biden ile G7 zirvesi için geldikleri Garmisch-Partenkirchen'deki Elmau Şatosu’nda ikili görüşme yaptı.

Görüşme öncesinde yaptığı konuşmada Biden, Ukrayna krizinde Avrupa'da gösterdiği liderlikten dolayı Scholz'a teşekkür etti. ABD Başkanı, Avrupa'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgaline verilecek yanıtı yönlendirmede Scholz'un gösterdiği liderliğin son derece önemli olduğunu söyledi.

Biden "Putin başından beri bir şekilde NATO'nun ve G7'nin parçalanacağına bel bağlıyordu ama parçalanmadık ve bu olmayacak da" diye konuştu.

Scholz'a hitaben "Tıpkı başbakan olduğunuzda yaptığınız gibi, yükseldiğiniz için sizi övmek istiyorum" diyen Biden, Scholz'un izlediği çizginin Ukrayna konusunda Avrupa'nın geri kalanı üzerinde "büyük bir etki" yarattığını söyledi.

Scholz da bu sözlere karşılık "Hepimizin birlik içinde kalmayı başarması iyi bir mesaj, bunu belli ki Putin beklemiyordu" dedi.

Sosyal Demokrat Partili Olaf Scholz, Ukrayna'ya ağır silah gönderme konusunda tereddütlü davrandığı gerekçesiyle Almanya'da eleştirilerin hedefi olmuştu.

G7 zirvesine katılaan liderler Fotoğraf: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Savunma harcamalarının artırılmasına övgü

Biden-Scholz görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Başkan, Almanya'nın savunma harcamalarını belirgin bir biçimde artırma ve NATO taahhütlerini karşılamasını memnuniyetle karşılamaktadır, bu ittifakın uzun vadeli caydırıcılığını ve savunma durumunu güçlendirecek" ifadelerine yer verildi.

Almanya'da hükümet Rusya'nın Ukrayna işgalinin başlamasının hemen ertesinde savunma harcamalarını artırma kararı almıştı. Şubat ayı sonunda 2022 bütçesinde bir kereye mahsus olmak üzere savunma harcamaları için 100 milyar euroluk ek fon ayrılacağı duyurulmuştu. Başbakan Scholz ayrıca "Bugünden itibaren, her yıl gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 2'sinden fazlası ile savunmamız için yatırım yapacağız" demişti.

Almanya'nın NATO bünyesinde taahhüt ettiğinin aksine savunma harcamalarını yüzde 2 düzeyine çekmemesi geçen yıllarda sık sık Washington tarafından eleştiriliyordu.

Beyaz Saray'dan ikili görüşmeye ilişkin ayrıca "Liderler Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne aynı zamanda da Rus saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya demokrasisini savunması için askeri, ekonomik, insani ve diplomatik desteğe olan bağlılıklarını vurguladılar" denildi.

ABD, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada ve Almanya'nın devlet veya hükümet başkanlarının bir araya geldiği ve üç gün sürecek zirvede Ukrayna'daki savaştan iklim değişikliğine kadar birçok konu ele alınıyor.

dpa, Reuters / EC, SSB