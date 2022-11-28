Scholz çifte vatandaşlığı savundu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkede yaşayan yabancılar için Alman vatandaşlığına geçişin kolaylaştırılması ve çifte vatandaşlık planlarını koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) ve muhalefetteki Hristiyan Birlik'ten (CDU/CSU) gelen eleştirilere rağmen savundu.

Berlin'de "Göç Ülkesi Almanya: Katılım ve Saygı için Diyalog" başlıklı etkinlikte konuşan Scholz, "Alman vatandaşlığına sahip olmayan 9 milyon vatandaş ülkemizde yaşıyor ve çalışıyor. Ama bir demokrasi karar sürecine katılım imkanı ile gelişir" dedi.

"Kim burada sürekli yaşıyor ve çalışıyorsa, seçebilmeli ve seçilebilmeli" diyen Scholz, "Bu insanlar, tüm hak ve sorumluluklarla birlikte ülkemizin bir parçası olmalılar" ifadelerini kullandı. Scholz, bunun köken, ten rengi veya dini inançtan tamamen bağımsız olması gerektiğine de vurgu yaptı.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan, konuşmasında çok sayıda ülkenin vatandaşlığının da mümkün olabilmesi gerektiğinin altını çizdi. Scholz, Alman vatandaşlığına geçenlerden geldikleri ülkenin vatandaşlığından çıkmalarının istenmesini anlamadığını kaydetti. Alman vatandaşlığına geçenlerin yüzde 60'ının geldiklerini ülkelerin vatandaşlıklarına da sahip olduklarını belirten Scholz, çifte vatandaşlık planlarına işaret ederek, "Bu nedenle de tüm hükümetin bunu değiştirmeye karar vermesi iyi" dedi.

Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Reem Alabali-Radovan da İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in vatandaşlık yasasında değişiklik planlarına destek vererek, "uzun zamandır gereken modernleşme" olarak nitelendirdi.

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FDP karşı çıkıyor

Koalisyon ortağı FDP ise vatandaşlığa geçişin kolaylaştırılmasına karşı çıkıyor. "Vatandaşlık yasasının kolaylaştırılması şu an için uygun bir zaman değil" diyen FDP Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai, "Geri göndermelerde ve ysa dışı göç ile mücadelede hiçbir ilerleme kaydedilemedi" dedi. Rheinische Post gazetesine konuşan Djir-Sarai, Alman vatandaşlığına geçişin Alman toplumuna başarıyla uyum sağlamanın bir sonucu olduğunu, uyum sürecinin başında vatandaşlık verilmemesi gerektiğini savundu.

SPD ve FDP'nin koalisyon ortağı Yeşiller ise vatandaşlığa geçişin kolaylaştırılması planlarına destek veriyor. Yeşiller Eş Başkanı Omid Nouripour, hazırlanan tasarının koalisyon içinde FDP ile de görüşüleceğini söyledi. Nouripour, koalisyon sözleşmesinde yer alan tüm maddeler üzerinde birlikte çalışmak istediklerini kaydetti.

Vatandaşlığa geçişin kolaylaştırılması, SPD, Yeşiller ve FDP'nin koalisyon sözleşmesinde yer alan maddeler arasındaydı.

Yasa tasarısında ne öngörülüyor?

Sosyal Demokrat İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in üzerinde çalıştığı yasa tasarısına göre, Alman vatandaşlığına başvuru için ülkede ikamet edilmesi gereken süre, sekiz yıldan beş yıla indiriliyor. Okul ya da meslekî başarı, son derece iyi Almanca bilgisi veya kamu yararına faaliyetler gibi yollarla entegrasyonda "özel başarı" göstermiş kişiler için bu süre üç yıla kadar inebilecek.

Yabancı uyruklu ebeveynlerin Almanya'da doğmuş çocukları, anne ya da babanın beş yıldır Almanya'da resmi ikametinin bulunması şartıyla otomatikman Alman vatandaşı olabilecek. Şimdiye kadar bu süre sekiz yıldı.

Türkler çifte vatandaş olabilecek

Reformun en önemli maddelerinden biri ise milyonlarca Türk'ün Alman vatandaşlığına geçmesini engelleyen, çifte vatandaşlık önündeki engellerin kaldırılması. Tasarıda, "topluma entegrasyon için dil bilgisi, eğitim, meslekî beceri ve özgürlükçü demokratik temel düzene bağlılığın, bir kişinin bir ya da birden çok vatandaşlığa sahip olmasından çok daha önemli olduğu"na işaret ediliyor.

Türk vatandaşlarının şimdiye kadar Türk ya da Alman vatandaşlığı arasında seçim yapması, Alman vatandaşlığına geçebilmek için Türk vatandaşlığından çıkması gerekiyordu.

DW, Reuters, AFP/JD, BÖ