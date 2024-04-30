Almanya Büyükelçiliği'nden vize açıklaması

Almanya Büyükelçiliği, Almanya ve bazı Avrupa ülkelerinin vize başvurularını Mayıs sonuna kadar kapattığı yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Büyükelçilik, X hesabından yaptığı açıklamada, Almanya'nın vize başvurularını kapatmadığını, Mart ayının başından bu yana Almanya'nın Ankara, İstanbul ve İzmir'deki dış temsilciliklerinde yeni uygulamaya konulan randevu sisteminin uygulanmaya devam ettiğini belirtti. Büyükelçilik, "Bu sistem, tüm başvuru sahiplerine vize randevusu için kolayca kaydolma fırsatı sunuyor. Bununla birlikte vize başvurularının çok fazla olması nedeniyle vize başvuru tarihlerinin bildirilmesine ilişkin bekleme süreleri dış temsilciliğe ve vize türüne bağlı olarak farkılılık göstermekte ve birkaç haftaya kadar, hatta bazı vize türleride birkaç aya kadar sürebilmektedir" ifadesini kullandı.

Türk basınında dün çıkan haberlerde İspanya, Almanya ve İtalya'nın Türk vatandaşlarına vize başvurularını Mayıs sonuna kadar kapattığı iddia edilmişti.

Almanya Türkiye'deki dış temsilciliklerde, 5 Mart itibarıyla vize için randevu alma sistemini değiştirerek randevular için bekleme listesi uygulamasına geçti. Almanya Büyükelçiliği'nin yaptığı açıklamaya göre yeni sistemde, vize başvurusunda bulunmak için ilk olarak Almanya'nın Türkiye'deki temsilciliklerinin internet sitesinden kayıt oluşturulması gerekiyor. Söz konusu kayıt yapıldıktan sonra temsilcilikler, vize talebinde bulunan kişiye, kronolojik sırayla randevu veriliyor.

Son aylarda, aralarında Almanya'nın da olduğu pek çok Avrupa ülkesinden Schengen vizesi alma amacıyla başvuruda bulunan çok sayıda Türk vatandaşı, randevu alabilmek için çok uzun süre beklemekten şikayet ediyor ve ve yaşanan yoğunluğun yanı sıra vize randevularının karaborsaya düştüğünü iddia ediyor.

DW / HT,BÖ

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