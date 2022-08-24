  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang
Thomas HaldenwangFotoğraf: /AP Photo/picture alliance
PolitikaAlmanya

Alman İstihbaratı'nın başkanından aşırı sağ uyarısı

4 saat önce

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Haldenwang, Rostock’da yaşanan ırkçı saldırıların 30. yılında aşırı sağ kaynaklı şiddet potansiyelinin hâlâ yüksek olduğunu söyledi.

https://www.dw.com/tr/almanya-anayasay%C4%B1-koruma-te%C5%9Fkilat%C4%B1-ba%C5%9Fkan%C4%B1ndan-a%C5%9F%C4%B1r%C4%B1-sa%C4%9F-uyar%C4%B1s%C4%B1/a-62905817

Alman iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Başkanı Thomas Haldenwang, Rostock-Lichtenhagen'da yaşanan ırkçı saldırıların 30. yıl dönümünde devam eden aşırı sağ tehlikesine karşı uyardı. Almanya Redaksiyon Ağı'na (RND) konuşan Haldenwang, "Bugünler, Rostock-Lichtenhagen'da yaşanan insanlık düşmanı iğrenç ayaklanmaların 30. yıl dönümü. Aşırı sağcılık ve insana karşı nefret o tarihte kendini günlerce bir şiddet taşkınlığı şeklinde gösterdi" ifadelerini kullandı.

Son yıllardaki aşırı sağcı terör saldırılarının da ortaya koyduğu üzere, aşırı sağkaynaklı şiddet potansiyelinin hâlâ yüksek olduğunu söyleyen Haldenwang, Rostock'dakine benzer olayların bir daha yaşanmaması gerektiğini vurguladı. "Bunu ancak güçlü bir sivil toplum katılımı ve güvenlik makamlarının aşırı sağcılıkla mücadelede güçlü adımlar atmasıyla başarabiliriz" diyen Haldenwand, Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın sorumluluğunun bilincinde olduğunu ve kararlı bir şekilde hareket ettiğini belirtti.

Perşembe günü Rostock'da tören düzenlenecek

Almanya'nın doğusunda yer alan Rostock'un Lichtenhagen semtinde, 22-26 Ağustos 1992 tarihlerinde aşırı sağcılar ve onları seyredip alkışlayan, ırkçı sloganlar atan bir kalabalık, sığınmacıların kaldığı "Ayçiçeği Evi" olarak bilinen binanın etrafını kuşatmıştı. Bina taşlanıp, atılan molotof kokteylleriyle kundaklanmaya çalışılmış, bu sırada itfaiye ekiplerinin müdahalesi de kalabalık tarafından engellenmişti. Polisin müdahalesinin yetersiz kalması ve olayları bastıramaması hem Almanya'da hem ülke dışında yoğun eleştirilere neden olmuştu.

Saldırıların 30. yıl dönümü nedeniyle Perşembe günü Rostock Belediye binasında bir anma töreni düzenlenecek. Törene Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in da katılması bekleniyor.

 

KNA / SÖ,ET

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Almanya'nın başkenti Berlin'de koronavirüs önlemlerine karşı protesto eyleminde aşırı sağcı göstericiler - (29.08.2020)

Almanya'da aşırı sağ: Suçlar azaldı aşırılar arttı

Almanya'da aşırı sağ: Suçlar azaldı aşırılar arttı

Almanya'da aşırı sağ eğilimli suçlarda düşüş kaydedilirken, şiddet yanlısı aşırı sağcıların sayısında artış oldu.
Suç
7 Haziran 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-15E tipi savaş uçağı - (14.04.2020)

ABD Suriye'de İran destekli grupları hedef aldı

Politika
2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal

DP lideri Uysal'dan ittifak yorumu: Nisan kritik eşik

DP lideri Uysal'dan ittifak yorumu: Nisan kritik eşik

Politika
4 saat önce
external

Türkiye'de otobüs şoförleri neye göre belirleniyor?

Türkiye'de otobüs şoförleri neye göre belirleniyor?

Politika
15 saat önce
03:44 dak.

Bosna'daki öğrencilere etnik ayrıştırma

Bosna'daki öğrencilere etnik ayrıştırma

Eğitim
15 saat önce
Rus düşünür Alexander Dugin

Aleksander Dugin Putin'in akıl hocası mı?

Aleksander Dugin Putin'in akıl hocası mı?

Politika
19 saat önce

AB ile ticarete "Parite" darbesi

AB ile ticarete "Parite" darbesi

Ekonomi
22 Ağustos 2022
Irak'ta Şii lider Mukteda el Sadr

Irak'ta siyasi kriz derinleşiyor

Irak'ta siyasi kriz derinleşiyor

Politika
22 Ağustos 2022
Ana sayfaya dön