Almanya AB vatandaşı olmayanlar için seyahat kısıtlamalarını gevşetiyor

Koronavirüs pandemisi nedeniyle zorunlu haller dışında ülkeye girişlere kısıtlamalar getiren Alman hükümeti, aşısını tamamlamış Avrupa Birliği (AB) ülkesi vatandaşı olmayan kişilerin Almanya'ya girişini kolaylaştırmaya hazırlanıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Alman hükümetinin Covid-19'a karşı aşılarını tamamlamış AB vatandaşı olmayan kişilerin 25 Haziran'dan itibaren ülkeye giriş yapmasının mümkün olabileceği belirtildi.

Kısıtlamaların gevşetilmesi ile koronavirüse karşı aşılarının tamamlamış kişilerin ziyaret için turist olarak veya iş seyahati için Almanya'ya giriş yapması mümkün olabilecek.

Sadece dört aşı kabul ediliyor

Bakanlığın açıklamasına göre, ancak Almanya'ya seyahat için aşıların en erken 14 gün önce tamamlanmış olması şartı aranıyor. Bunun yanı sıra sadece Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından kullanım onayı verilen aşıları olanların ülkeye girişine izin verilecek. Bu aşılar ise BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson. Türkiye'de kullanılan Çin aşısı Sinovac ve Rusya'da geliştirilen Sputnik V'nin EMA'daki inceleme süreci devam ediyor. Sinovac, Dünya Sağlık Örgütü'nden ise onay almıştı.

EMA'nın kullanım onayı vermediği aşılara ilişkin olarak Bakanlığın açıklamasında, "Gerekli incelemeler tamamlandığı zaman, benzer koruma standartlarına sahip aşılar için de uygulamanın genişletilmesi amaçlanmaktadır" ifadesi yer aldı.

Aşılarını tamamlamış üçüncü ülke vatandaşlarının ayrıca vize gibi ülkeye giriş için gereken koşulları da sağlaması gerekiyor.

Varyant bölgelerinden gelenlere kısıtlamalar

Bakanlığın açıklamasına göre, koronavirüs varyantlarının yoğun olarak görüldüğü bölgelerden gelenlerin ise ülkeye girişinde kısıtlamaların uygulanmasına devam edilecek. Buna göre, İngiltere, Brezilya veya Hindistan'dan gelenlerin zorunlu haller dışında Almanya'ya girişine izin verilmeyecek. "Virüs varyant bölgeleri," Almanya'da salgınla mücadelede yetkili kuruluş olan Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) sayfasında yer alıyor. RKI'nın sayfasında Türkiye ise "riskli bölge" olarak sınıflandırılıyor.

Yeni uygulama, sahtecilik yapılmasının önlenmesi için, aşı olunduğuna dair ispatın nasıl olması gerektiğini de belirliyor. Alman polisinin yanı sıra hava yolu şirketlerinin de bunu kontrol etmesi öngörülüyor.

Alman hükümeti, kısıtlamaları gevşetme kararı ile AB üyesi ülkelerin Çarşamba günü üzerinde uzlaşmaya vardığı tavsiyeyi hayata geçiriyor.

AFP, dpa/JD, HS

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