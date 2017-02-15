Almanya AB vatandaşı olmayanlar için seyahat kısıtlamalarını gevşetiyor

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Almanya, aşılarını tamamlamış AB vatandaşı olmayan kişiler için seyahat kısıtlamalarını gevşetmeye hazırlanıyor. Ancak kolaylık sadece EMA tarafından kullanım onayı verilen aşıları olanlara tanınacak.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle zorunlu haller dışında ülkeye girişlere kısıtlamalar getiren Alman hükümeti, aşısını tamamlamış Avrupa Birliği (AB) ülkesi vatandaşı olmayan kişilerin Almanya'ya girişini kolaylaştırmaya hazırlanıyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Alman hükümetinin Covid-19'a karşı aşılarını tamamlamış AB vatandaşı olmayan kişilerin 25 Haziran'dan itibaren ülkeye giriş yapmasının mümkün olabileceği belirtildi.
Kısıtlamaların gevşetilmesi ile koronavirüse karşı aşılarının tamamlamış kişilerin ziyaret için turist olarak veya iş seyahati için Almanya'ya giriş yapması mümkün olabilecek.
Bakanlığın açıklamasına göre, ancak Almanya'ya seyahat için aşıların en erken 14 gün önce tamamlanmış olması şartı aranıyor. Bunun yanı sıra sadece Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından kullanım onayı verilen aşıları olanların ülkeye girişine izin verilecek. Bu aşılar ise BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson. Türkiye'de kullanılan Çin aşısı Sinovac ve Rusya'da geliştirilen Sputnik V'nin EMA'daki inceleme süreci devam ediyor. Sinovac, Dünya Sağlık Örgütü'nden ise onay almıştı.
EMA'nın kullanım onayı vermediği aşılara ilişkin olarak Bakanlığın açıklamasında, "Gerekli incelemeler tamamlandığı zaman, benzer koruma standartlarına sahip aşılar için de uygulamanın genişletilmesi amaçlanmaktadır" ifadesi yer aldı.
Aşılarını tamamlamış üçüncü ülke vatandaşlarının ayrıca vize gibi ülkeye giriş için gereken koşulları da sağlaması gerekiyor.
Bakanlığın açıklamasına göre, koronavirüs varyantlarının yoğun olarak görüldüğü bölgelerden gelenlerin ise ülkeye girişinde kısıtlamaların uygulanmasına devam edilecek. Buna göre, İngiltere, Brezilya veya Hindistan'dan gelenlerin zorunlu haller dışında Almanya'ya girişine izin verilmeyecek. "Virüs varyant bölgeleri," Almanya'da salgınla mücadelede yetkili kuruluş olan Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) sayfasında yer alıyor. RKI'nın sayfasında Türkiye ise "riskli bölge" olarak sınıflandırılıyor.
Yeni uygulama, sahtecilik yapılmasının önlenmesi için, aşı olunduğuna dair ispatın nasıl olması gerektiğini de belirliyor. Alman polisinin yanı sıra hava yolu şirketlerinin de bunu kontrol etmesi öngörülüyor.
Alman hükümeti, kısıtlamaları gevşetme kararı ile AB üyesi ülkelerin Çarşamba günü üzerinde uzlaşmaya vardığı tavsiyeyi hayata geçiriyor.
AFP, dpa/JD, HS
© Deutsche Welle Türkçe
Almanya, risk bölgesi listesine dahil ettiği 100'den fazla ülkeye yönelik seyahat uyarısını turistik seyahatler için kaldırmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin de bu ülkeler arasında olacağı tahmin ediliyor.
Avrupa'da koronavirüs vaka sayıları düşerken ve aşılama oranı artarken pek çok ülkede önlemler de gevşetiliyor. Almanya'da pek çok kişi yaz tatili için plan yapmaya başladı.