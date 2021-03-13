 Almanya aşıda ″kendi kendine yetmeyi″ hedefliyor | ALMANYA | DW | 13.03.2021

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ALMANYA

Almanya aşıda "kendi kendine yetmeyi" hedefliyor

Almanya, 2022'den itibaren ülkede vatandaşlara yetecek miktarda aşı üretilmesini hedefliyor. Üretimde önceliğin mRNA teknolojisiyle üretilen aşılara verileceği açıklandı.

Almanya'nın Dessau kentinde bir aşı üretim merkezi

Almanya'nın Dessau kentinde bir aşı üretim merkezi

Federal hükümet, Almanya'da aşı üretiminin ülkedeki ihtiyacı karşılayabilecek seviyeye yükseltilmesi için harekete geçti. Federal hükümetin özel aşı temsilcisi Christoph Krupp, 2022'den itibaren Almanya'daki aşı üretim kapasitesi ile "tedarik güvenliğinin" sağlamasının hedeflendiğini açıkladı. Funke Medya Grubu'na konuşan Krupp, mayıs ayına kadar bir görev gücünün 2022'den itibaren Almanya'daki üretim kapasitelerinin nasıl yeterli hale getirilebileceği konusunda bir tasarı hazırlayacağını söyledi. Federal hükümet yetkilisi, aşı üretiminin uzun dönemli olarak genişletilmesi ve güvence altına alınmasının hedeflendiğini ifade etti.

Yeni teknolojiler öncelikli

Krupp'un açıklamasına göre, federal hükümet bu plan çerçevesinde mRNA teknolojisiyle üretilen aşılara öncelik vermek istiyor. Bu nedenle söz konusu yeni teknolojilerle üretim yapan BioNTech ve Curevac şirketleri ile iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflenirken, diğer şirketlerin Almanya'da üretim yapması için de girişimlerde bulunulacak. Krupp, "Johnson & Johnson ve AstraZeneca da Almanya'da üretime geçmek istiyor" dedi.

Christoph Krupp

Christoph Krupp

"Farklı üretim süreçlerini hayata geçiren bir şirketler ağına ihtiyacımız var" ifadesini kullanan Krupp, ham maddeden, aşı kutularının doldurulması ve aşılama ekipmanlarına kadar bütün üretim sürecinin göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

Krupp olası bir pandemi durumunda Avrupalıların üç ay içerisinde tüm Avrupa halkına yetecek miktarda aşı üretmeye hazır olması gerektiğinin altını çizdi. Almanya hükümeti yetkilisi, "Bu 500 milyon doz aşı anlamına geliyor, Almanya'nın buna büyük bir katkı sağlaması gerekir" diye konuştu.

Bu çerçevede mart ayında risk yönetimi yapılması, aşı üretim sürecinin incelenmesi ve üretim sorunlarının engellenmesi veya zamanında tespit edilerek yok edilmesi öngörülüyor.

 

dpa,DW / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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