Almanya aşı olanlara haklarını iade etmeye hazırlanıyor

Alman hükümeti, koronavirüse karş aşı yaptıranlara ve hastalığı atlatanlara tanınacak haklarla ilgili kararnameyi kabul etti.

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, sosyal temas ve sokağa çıkma kısıtlaması gibi tedbirlerin kaldırılmasını öngören tasarının "Normalleşme yönünde atılmış bir adım" olduğunu belirtti.

Federal meclis ve Eyalet Temsilcileri Meclisi (Bundesrat) tarafından kararnamenin bu hafta içinde onaylanması ve hafta sonunda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Aşı olanlara tanınanacak haklar

İlgili kararnamenin özünü, aşı olan ya da hastalığı atlatıp iyileşen kişilerin gelecekte temas, sokağa çıkma gibi kısıtlamalardan muaf olması oluşturuyor. Federal hükümet bu yöndeki kararını, Robert Koch Enstitüsü'nün, aşılanan ya da hastalığı atlatan kişilerin, salgının yayılması konusunda çok düşük bir risk taşıdığı yönündeki değerlendirmesine dayandırıyor.

Karl Lauterbach

Hükümet, risk seviyesi bu denli düşük iken, temel insan haklarının askıya alınamayacağı görüşünü savunuyor.

Koalisyon hükümetini oluşturan siyasi partilerden tasarı ile ilgili yapıcı mesajlar gelirken, muhalefetteki Yeşiller'in eş başkanı Robert Habeck de, ZDF televizyonuna verdiği röportajda konuya temelde olumlu baktıklarını ifade etti.

Koalisyon hükümetinin ortaklarından Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) sağlık politikaları uzmanı Karl Lauterbach da, "temel hakların iadesi" olarak değerlendirdiği ilgili tasarıdan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Diğer yandan otel, restoran ve benzeri işletmelerin yeniden açılması konusunda acele edilmemesi gerektiğini dile getiren Lauterbach, "Temel hakların iadesinin alternatifi yoktur ve doğrudur ancak mağazalar ve restoranlar sadece aşılananlar için açılamaz" görüşünü savundu.

Doktorlar tasarıya karşı çıkıyor

Hekimlik meslek örgütleri ise, aşılananlara haklar tanıyan kararname tasarısına karşı çıkıyor.

Ute Teichert

Federal Kamusal Sağlık Hizmeti Hekimleri Birliği (BVÖGD) Başkanı Ute Teichert, Funke Medya Grubuna yaptığı açıklamada, "aşılananların ve iyileşenlerin, örneğin ülkeye giriş yaparken test zorunluluğundan muaf olmaları çok kötü sonuçlar doğurur" dedi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, iki dozu olarak aşılarını tamamlayan kişilerin koronavirüs negatif olduklarına dair bir belge taşımak zorunda olmaması gerektiği yönünde görüş bildirmişti. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu benzer bir uygulamayı AB çapında da yürürlüğe sokmak istiyor.

Buna karşı çıkan Teichert "Kapsamlı testler olmadan, özellikle de virüsün varyantları dikkate alındığında, enfeksiyonun gidişatını takip edemeyiz" görüşünü savundu.

Reuters / ET,JD

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