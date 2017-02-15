Almanya aşı olanlara haklarını iade etmeye hazırlanıyor

Alman hükümeti koronavirüs aşısı olanlarla, hastalığı atlatıp iyileşenlere temel haklarının iadesini öngören kararnameyi kabul etti. Bunun için hazırlanan tasarının haftasonuna dek yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Alman hükümeti, koronavirüse karş aşı yaptıranlara ve hastalığı atlatanlara tanınacak haklarla ilgili kararnameyi kabul etti.
Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, sosyal temas ve sokağa çıkma kısıtlaması gibi tedbirlerin kaldırılmasını öngören tasarının "Normalleşme yönünde atılmış bir adım" olduğunu belirtti.
Federal meclis ve Eyalet Temsilcileri Meclisi (Bundesrat) tarafından kararnamenin bu hafta içinde onaylanması ve hafta sonunda yürürlüğe girmesi bekleniyor.
İlgili kararnamenin özünü, aşı olan ya da hastalığı atlatıp iyileşen kişilerin gelecekte temas, sokağa çıkma gibi kısıtlamalardan muaf olması oluşturuyor. Federal hükümet bu yöndeki kararını, Robert Koch Enstitüsü'nün, aşılanan ya da hastalığı atlatan kişilerin, salgının yayılması konusunda çok düşük bir risk taşıdığı yönündeki değerlendirmesine dayandırıyor.
Hükümet, risk seviyesi bu denli düşük iken, temel insan haklarının askıya alınamayacağı görüşünü savunuyor.
Koalisyon hükümetini oluşturan siyasi partilerden tasarı ile ilgili yapıcı mesajlar gelirken, muhalefetteki Yeşiller'in eş başkanı Robert Habeck de, ZDF televizyonuna verdiği röportajda konuya temelde olumlu baktıklarını ifade etti.
Koalisyon hükümetinin ortaklarından Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) sağlık politikaları uzmanı Karl Lauterbach da, "temel hakların iadesi" olarak değerlendirdiği ilgili tasarıdan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Diğer yandan otel, restoran ve benzeri işletmelerin yeniden açılması konusunda acele edilmemesi gerektiğini dile getiren Lauterbach, "Temel hakların iadesinin alternatifi yoktur ve doğrudur ancak mağazalar ve restoranlar sadece aşılananlar için açılamaz" görüşünü savundu.
Hekimlik meslek örgütleri ise, aşılananlara haklar tanıyan kararname tasarısına karşı çıkıyor.
Federal Kamusal Sağlık Hizmeti Hekimleri Birliği (BVÖGD) Başkanı Ute Teichert, Funke Medya Grubuna yaptığı açıklamada, "aşılananların ve iyileşenlerin, örneğin ülkeye giriş yaparken test zorunluluğundan muaf olmaları çok kötü sonuçlar doğurur" dedi.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, iki dozu olarak aşılarını tamamlayan kişilerin koronavirüs negatif olduklarına dair bir belge taşımak zorunda olmaması gerektiği yönünde görüş bildirmişti. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu benzer bir uygulamayı AB çapında da yürürlüğe sokmak istiyor.
Buna karşı çıkan Teichert "Kapsamlı testler olmadan, özellikle de virüsün varyantları dikkate alındığında, enfeksiyonun gidişatını takip edemeyiz" görüşünü savundu.
Reuters / ET,JD
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Almanya Sağlık Bakanı, aşı sürecini tamamlamış kişilere turistik seyahatlerde kolaylıklar tanınmasına destek verdi, ancak AB'den onaylı olmayan aşıların kabul edilip edilmeyeceğinin ise değerlendirileceğini söyledi.
BioNTech 12 yaş üzerindeki çocuklara da koronavirüs aşı onayı için gelecek hafta EMA'ya başvurmaya hazırlanıyor. Almanya Sağlık Bakanı, onay çıkması halinde yaz tatilinde çocuklara aşıya başlanabileceğini söyledi.
Almanya’da yurttaşların yüzde 23,9’unun en az bir doz koronavirüs aşısı olduğu açıklandı. Tüm dozları olanların oranı yüzde 7,3’e yükseldi. Almanya’da şu ana dek tedarik edilen 30 milyon dozun çoğunluğu BioNTech aşısı.
Başbakan Merkel Haziran’da aşı önceliği uygulamasının kaldırılmasını beklediğini belirterek yaz sonuna kadar dileyen herkese aşı yapılacağı taahhüdünü yineledi. Merkel aşı olanlara kolaylıklar sağlanacağını da söyledi.