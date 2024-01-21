Almanya: 7 milyondan fazla emeklinin maaşı 1250 eurodan az

İstatistik Dairesi'nin verilerine göre Almanya'da 7 milyondan fazla emeklinin aylık net maaşı 1250 euronun altında. Kadınlar erkeklere göre daha az maaş alıyor.

Almanya'da her on emekliden dördü (emeklilerin yüzde 42,3'ü) aylık net 1250 euronun altında maaş alıyor. Sol Parti Milletvekili Dietmar Bartsch'ın verdiği soru önergesine Federal İstatistik Dairesi'nin verdiği yanıtları haberleştiren Alman Yazı İşleri Ağı'nın haberine göre aylık emekli maaşı 1250 euronun altında olan 7 milyon 500 bin kişiden 5 milyon 200 bini kadın.

Almanya'da her dört emekliden biri ise ayda net 1000 euronun altında maaş alıyor. Bunlar içinde de kadınların oranı yüksek. Kadın emeklilerin yüzde 36,2'si aylık net 1000 euronun altında emekli maaşı alıyor.

Sol Parti'den Bartsch: Yüzde 10 ek zam yapılsın

Sol Parti milletvekili Dietmar Bartsch Alman Yazı İşleri Ağı'na verdiği demeçte, "Emekliler enflasyonun en çok kaybedeni" diye konuştu. Bartsch 2024 yılının emeklilerin satın alma gücünü kaybetmelerinin dördüncü yılı olduğunun altını çizerek, Alman hükümetinden emekli maaşlarına enflasyon nedeniyle bu yıl bir kereliğine ek yüzde 10 zam yapmasını istedi.

Alman Emeklilik Sigortası kurumunun verilerine göre Almanya'da emekli erkeklerin ortalama brüt maaşı 2022 yılında 1728, kadınlarınki ise 1316 euroydu. Ancak kurum açıkladığı bu rakamların emeklilerin gelirini tamamen yansıtmadığını da belirtti. Emeklilerin çalıştıkları kuruluşlardan ek emekli aylığı ya da diğer gelirler gibi ek gelire sahip olduğuna dikkat çeken kurum, hükümetin verilerine dayandırarak Almanya'da ek gelirlerle emekli çiftlerin aylık net gelirinin 2 bin 907 euroya ulaştığını kaydetti. Yalnız yaşayan 65 yaşın üstündeki emekli erkeklerin ortalama emekli maaşının 1816, kadınlarınkinin ise 1607 euroya kadar çıkabildiği bilgisini de verdi.

Çalışma Bakanı Heil: Yasa taslağı hazır

Çalışma Bakanı Hubertus Heil Cumartesi günü yaptığı açıklamada, aylar önce açıklanan emekli maaşlarının uzun vadede istikrarlı biçimde güvence altına alınmasını ön gören paketi kısa sürede hayata geçirmek istediklerini söyledi. Heil Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte, "Yasa taslağı hazır ve bütçenin kabul edilmesiyle hayata geçirilecek. Böylece emekli maaşını istikrarlı hale getireceğiz" dedi. Hükümetin planladığı emeklilere yönelik paketin Şubat ayında kabineye geleceğini kaydeden Heil, emeklilerin bu yıl Temmuz ayında enflasyonun ulaştığı en yüksek oran gözetilerek zam alacağını ifade etti.

AFP, dpa/HT, JD

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