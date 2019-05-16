 Almanya 5G teknolojisini kullanmaya başladı | ALMANYA | DW | 04.07.2019

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ALMANYA

Almanya 5G teknolojisini kullanmaya başladı

Alman telekom devi Deutsche Telekom 5G teknolojisini başlattı. Şimdilik Bonn ve Berlin'i kapsayan teknolojinin 2020 yılında 20 Alman şehrinde kullanılması planlanıyor.

5G Mobilfunkauktion (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

Almanya'nın en büyük telekom şirketi Deutsche Telekom Bonn ve Berlin'de 5G teknolojisini kullanıma aldı. Şirket bu teknolojiye uygun Samsung S10 telefonları da 900 euro civarında bir fiyata satmaya başladı.

5G teknolojisi verileri şu an kullanımda olan 4G teknolojisine göre bin kat daha hızlı aktarabiliyor. 5G teknolojisi kendi kendini kullanan şoförsüz arabalar, akıllı şehirler ve fabrikaları birbirine bağlamak için gelecekte kullanılacak teknolojilerde anahtar olarak görülüyor.

Deutsche Telekom 5G teknolojik altyapısının Bonn ver Berlin'de inşa edilmeye devam edeceğini ve 2020 yılında bu teknolojinin Hamburg, Münih, Darmstadt ve Leipzig'in de dahil olduğu 20 şehirde kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

Almanya Federal Şebeke Ajansı'nın (BNetzA) düzenlediği 5G ihalesinde Deutsche Telekom'un da dahil olduğu dört Alman şirket altyapının kurulması için 6,5 milyar euro ödemeyi taahhüt etmişti. Deutsche Telekom bu çerçevede 2 milyar euronun üzerinde ödeme yapacak.

Şirketin yöneticisi Dirk Wössner şirketin 5G teknolojisini "sokağa en kısa zamanda" ulaştırmak için çalıştıklarını kaydetti ancak Almanya'da bürokrasi nedeniyle yaşanan gecikmelerden dolayı rahatsız olduklarını dile getirerek şebekenin inşası ile ilgili engellerin kaldırılmasını istedi.

Hannover Industriemesse 2019 Aufbau

Huawei kararı

Huawei'nin 5G şebekesinin kurulması sırasında tedarikçi olması konusunda Wössner henüz bir karar verilmediğini ve bu konuda Ekonomi Bakanlığı ile irtibatta olduklarını söyledi.

Dünya genelinde öncü telekomünikasyon şirketleri arasında yer alan Huawei, Çin için casusluk yaptığı şüphesiyle bir süredir ABD'li yetkililerin yakın takibinde. Şirket ABD pazarında çok ön planda olmasa da daha hızlı veri iletişimi öngören yeni mobil bağlantı jenerasyonu (5G) alt yapı teknolojilerinde öncü konumda bulunuyor.

DW, rtr/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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