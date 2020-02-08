 Almanya 2038′e kadar kömürü terk edecek | ALMANYA | DW | 03.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya 2038'e kadar kömürü terk edecek

Almanya'da en geç 2038'e kadar tüm kömür santrallerinin kapatılmasını öngören yasa tasarısı meclis onayından geçti. Ekonomi Bakanı, "Fosil yakıt çağı artık kapanmıştır" dedi.

default

Önerdiğimiz linkler

Alman federal hükümeti ve eyaletler, kömür enerjisinden vazgeçilmesi için gereken yol haritasında uzlaştı. Buna göre, çevrecilerin protestoları ile gündeme gelen Hambach Ormanı'na da dokunulmayacak. (16.01.2020)

Yayımlanan yeni bir uluslararası iklim raporunda, Türkiye'ye kömür enerjisini terk etmesi için çağrıda bulunuldu. Türkiye, 2018'de elektrik üretimi emisyonlarının en fazla arttığı iki G20 ülkesinden biri oldu. (12.11.2019)

Çevre Bakanı Schulze, Almanya’nın kömür enerjisinden vazgeçilmesini hedefleyen kömür karşıtı ittifaka katılacağını açıkladı. Schulze, kömür enerjisinden vazgeçilmesini “İklim korunmasının temel unsuru”olduğunu söyledi. (22.09.2019)

Pek çok ülke ısıtma sistemlerinde hâlâ kömür, petrol ve doğal gaz kullanıyor. Ancak ısınmak için fosil yakıtlara bağımlı olmak, karbon emisyonunu büyük ölçüde artırıyor. Çok daha çevre dostu seçenekler var. (08.02.2020)

Almanya'nın fosil enerji kaynaklarını tamamen terk etmesini öngören çıkış stratejisi Cuma günü yapılan oylamalarda hem Federal Meclis hem de Eyalet Temsilciler Meclisi'nden onay aldı.

Kabul edilen yasa taslağı, en geç 2038 yılına kadar kademeli olarak kömürün terk edilmesini ve kömür yakıtlı termik santrallerin kapatılmasını öngören somut bir yol haritası içeriyor.

Süreç içinde yapısal yardımlar için 40 milyar euroluk kaynak ayrılacak. Bu kaynakla kömür bölgeleri olarak bilinen Kuzey Ren-Vestfalya, Saksonya-Anhalt, Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde ekonomik yeniden yapılandırma programları ve altyapı çalışmaları finanse edilecek. Kömür üretiminin yapıldığı eyaletlerde enerji üretiminin hidrojen teknolojisine yönlendirilmesi ve böylelikle yeni istihdam yaratılması planlanıyor. Kömür santrali işletmecilerine de tesislerin vaktinden önce kapatılması nedeniyle milyarlarca euroluk tazminat ödenecek.

Alman hükümetinin fosil yakıtların terk edilmesi için oluşturduğu komisyon bir buçuk yıl önce hazırladığı raporda, bu planın en geç 2038 yılına kadar gerçekleştirilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Almanya halihazırda yıllardır kömür santrallerini aşamalı olarak enerji üretiminden çekmekle birlikte, iklim hedefleri doğrultusunda bu sürecin daha hızlı ilerletilmesi gerekliliği doğmuştu.

"Fosil enerji çağı kapandı"

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier Federal Meclis'te yaptığı konuşmada kömürün terk edilmesini "nesilleri ilgilendiren tarihi bir proje" olarak nitelendirerek "Almanya'da fosil enerji çağı bu kararla birlikte geri döndürülemeyecek bir şekilde kapanmıştır" diye konuştu.

Çevre Bakanı Svenja Schulze de ilk santralin bu yıl içinde, çevreye en zararlı sekiz santralin de iki yıl içinde kapatılacağını belirterek "Böylece Almanya, aynı zamanda hem kömürü hem de nükleer enerjiyi terk eden ilk sanayi ülkesi olmuştur" dedi.

Muhalefetten eleştiri

Muhalefetteki Yeşiller partisi ve Sol Parti ise hükümeti yeterince kararlı davranmamakla suçladı. Yeşiller partisi eş başkanı Annalena Baerbock, kömürü terk etme kararının çok gecikmiş bir adım olduğunu belirterek hükümeti çok önemli konularda komisyonun önerilerini dikkate almamakla suçladı. Baerbock, aslında kömürden çıkış için 2038 yerine 2030 yılının da mümkün ve gerekli olduğunu kaydetti.

Sol Parti'nin enerji politikaları uzmanı Lorenz Gösta Beutin de "Bugün çevre için kara bir gün" dedi.

Çevre aktivistleri, kömürün daha erken terk edilmesi talebiyle Federal Meclis önünde ve 50 kentte protesto gösteileri düzenledi.

dpa/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

China Huainan Kohlekraftwerk

Fosil yakıtlar olmadan ısınmak mümkün mü? 08.02.2020

Pek çok ülke ısıtma sistemlerinde hâlâ kömür, petrol ve doğal gaz kullanıyor. Ancak ısınmak için fosil yakıtlara bağımlı olmak, karbon emisyonunu büyük ölçüde artırıyor. Çok daha çevre dostu seçenekler var.

Symbolbild Shoppen Tüten

"Koronadan sonra bambaşka bir dünya oluşturabiliriz" 31.05.2020

Pandemi, toplumlarımızın zayıf noktalarını öne çıkarırken önceliklerimizi de değiştirmemize sebep oldu. Konunun uzmanı Maja Göpel’e göre bu durum daha sağlam ve sürdürülebilir bir gelecek için bizlere bir şans sağlıyor.

Deutschland Kraftwerk Heyden mit der Weser

Almanya'da kömüre veda için uzlaşma 16.01.2020

Alman federal hükümeti ve eyaletler, kömür enerjisinden vazgeçilmesi için gereken yol haritasında uzlaştı. Buna göre, çevrecilerin protestoları ile gündeme gelen Hambach Ormanı'na da dokunulmayacak.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Almanya'da internette nefret suçlarına ağır cezalar geliyor

Almanya’da internette nefret suçu işleyen, başkalarını taciz ya da tehdit edenler bundan böyle daha hızlı tespit edilip ağır cezalara çarptırılacak. İlgili yasal düzenleme bugün Eyalet Temsilciler Meclisi’nde onaylandı.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 yenilmesi üzerine Liverpool sezonun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarının arkasındaki isimse Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp.    