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Hamburg Limanı'nda konteyner gemileriFotoğraf: Christian Charisius/dpa/picture alliance
EkonomiAlmanya

Almanya 2022'nin ilk yarısında ihracatını artırdı

3 saat önce

Almanya'nın dış ticaret hacmi 2022'nin ilk yarısında ciddi artış gösterdi. İhracat 2021'in aynı dönemine göre yüzde 13, ithalat ise yüzde 26,2 arttı. Ancak ekonomistler, bu artışta enflasyonun oynadığı role dikkat çekti.

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Almanya, Ukrayna savaşının ekonomik etkilerine rağmen bu yılın ilk ayında ihracatını artırdı. Alman Federal İstatistik Dairesi verilerine göre, ihracat 2022'nin ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artarak 754,2 milyar euroya yükseldi.

Aynı dönemde ithalat ise yükselen petrol ve gaz fiyatlarının etkisiyle 2021'in ilk altı ayına oranla yüzde 26,2'lik artışla 722,5 milyar dolara çıktı.

Almanya'nın ihracatı Mayıs'taki düşüşün ardından Haziran'da aylık bazda yüzde 4,5 artış gösterdi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yapılan ticarette ciddi artış kaydedildi. Almanya, Haziran'da 134,3 milyar euroluk ihracat gerçekleştirdi. Bu meblağ, Haziran 2021'e kıyasla yüzde 18,4'lük bir artışı ortaya koydu. Haziran'da ithalat ise bir önceki yıla göre yüzde 27,9 artarak 127,9 milyar euroya yükseldi.

Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlara rağmen Almanya'dan bu ülkeye yapılan ihracat Haziran'da bir önceki aya kıyasla yüzde 14,5 artarak 1,2 milyar euroya çıktı. Haziran'da Rusya'ya ihracat yıllık bazda ise yüzde 40,3 azaldı. Rusya'dan ithalat ise Haziran'da bir önceki aya kıyasla yüzde 4,8 artarak 3,5 milyar euro oldu. Rusya, Almanya'ya ağırlıklı olarak ham madde ve enerji ihraç ediyor.

Enflasyon etkisi

Ekonomistler, ihracat gelirindeki artışın önemli bir bölümünün fiyat artışlarından kaynaklanmış olabileceğine dikkat çekti.

VP Bank'ten Thomas Gitzel, aslında daha fazla mal ihraç edilmemiş olmasına karşın sadece fiyatlar arttığı için de ihracat hacminin yüksek görünmüş olabileceğini belirterek verilere ihtiyatlı yaklaşılması gerektiğini söyledi. Reuters'a konuşan Gitzel, fiyat ayarlamaları yapıldıktan sonra verilere bakıldığı takdirde çok daha düşük bir ihracat artışıyla karşılaşılmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

 

dpa / CÖ,ET

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