Almanya 190 milyon iyot tableti stokladı

Almanya olası bir nükleer felakette kullanılmak üzere 189,5 milyon iyot tableti stokladı. Almanya Radyasyondan Koruma Dairesi tarafından yapılan açıklamada, bugüne dek herhangi bir nükleer santralin 20 kilometre çevresinde yaşayanlar için saklanan iyot tabletlerinin, Radyasyondan Koruma Komisyonu tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre artık 100 kilometrelik çevrede yaşayan herkes ve Almanya'nın tamamında çocuklar, gençler ve hamile kadınlar için de hazır tutulması gerektiğinin anlaşıldığı bildirildi.

Almanya Çevre, Doğayı Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı'nın danışma organı olan Radyasyondan Koruma Komisyonu, Japonya'da yaşanan Fukuşima felaketinden elde edilen tecrübeler doğrultusunda yeni bir rapor hazırlamıştı.

Radyoaktif iyotun tiroitte tutulması için

Yüksek dozajda iyot içeren tabletler, olası bir nükleer reaktör felaketinde, radyoaktif iyotun tiroitte tutulmasını sağlıyor. Almanya Radyasyondan Koruma Dairesi'nin verdiği bilgiye göre olası bir nükleer kazada 13 ile 45 yaş arasındaki kişilerin iki, daha küçük yaştaki çocukların bir tablet alması öngörülüyor. 45 yaşın üstündeki insanların ise, metabolizma bozukluğu riskinin artması nedeniyle İyot tableti almaması planlanıyor.

Söz konusu 189,5 milyon iyot tableti için gerekli olan 8,4 milyon euronun federal bütçeden karşılandığı, bu tabletlerin dağıtımı ve muhafaza edilmesi görevinin ise eyaletlerin sorumluluğunda olduğu bildirildi.

dpa/ET,HS

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