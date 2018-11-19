Almanya 18 Suudi vatandaşına seyahat yasağı getirdi

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile bağlantılı olabileceği şüphesiye 18 Suudi vatandaşına Almanya'ya giriş yasağı getirildi. Açıklamada, İngiltere ve Fransa ile "başka adımlara" yönelik de görüşüldüğü belirtildi.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, AB Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere bulunduğu Brüksel'de Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalar yaptı.
Bakan Maas, Almanya'da cinayetle bağlantılı olabileceği şüphesiyle 18 Suudi Arabistan vatandaşına seyahat yasağı getirildiğini duyurdu. Söz konusu kişilerin Almanya’ya girişi yasaklandı.
Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın listede yer almadığına dikkat çekildi. Bakan Maas, Alman hükümetinin Kaşıkçı konusunda Fransa ve İngiltere ile yakın irtibatta olduğunu ve bu konuda "başka adımlar" da atılabileceğini ifade etti.
Bakan Maas, "Bizim açımızdan bu olayın aydınlatılması konusunda ortada yanıttan fazla soru var" dedi. Bunun hem olayın kendisini hem de olayın arkasındaki azmettiriciler için geçerli olduğunu belirten Bakan, "Avrupa Birliği içerisinde bu olayla ilgili olarak yakın bir temas halindeyiz" dedi.
Almanya bu kararla, soruşturma sonuçlarına ilk kez resmi bir tepki vermiş oldu. İstanbul Başsavcılığı, yürütülen soruşturma sonucunda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de Suudi Arabistan'ın İstanbul Büyükelçiliği’nde öldürüldüğü sonucuna varıldığını açıklamıştı. Artan uluslararası baskı sonucu, Suudi Arabistan da Kaşıkçı’nın Büyükelçilikte öldürüldüğünü doğrulamıştı.
Suudi Arabistan Başsavcılığı geçen hafta cinayetle bağlantılı olmakla suçlanan beş kişinin idamını istemişti. Çeşitli medya kuruluşlarının haberlerinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın cinayetle bağlantılı olabileceği iddiaları ortaya atılmış, bunu belgeleyen ses kayıtları olduğuna yer verilmişti.
Gazeteci Kaşıkçı’nın yazarı olduğu Washington-Post gazetesi, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA’in incelemeleri sonucunda Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrinin Veliaht Prens tarafından verildiğini ortaya atmıştı.
Ancak iddiaları reddeden Beyaz Saray, Kaşıkçı konusunda nihai bir sonuca varılmadığını duyurmuştu. Beyaz Saray’dan, sorumlulara yönelik Pazartesi ya da Salı günü bir açıklama yapılacağı duyurulmuştu.
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Avrupa Birliği, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için şeffaf soruşturma istedi. ABD Başkanı Donald Trump ise Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladıkları raporun iki gün içerisinde yayınlanacağını söyledi. (18.11.2018)
Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emriyle gerçekleştirildiği sonucuna vardı. (17.11.2018)
ABD Başkan Yardımcısı Pence, Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Veliaht Prens'in verdiğine dair Amerikan basınına yansıyan haberlerin ardından, "ABD, cinayetten sorumlu olan herkesten hesap sormakta kararlı" dedi. (17.11.2018)