Almanya 13 milyon doz aşı hibe etti

Almanya'nın bugüne dek farklı ülkelere 13 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı hibe ettiği bildirildi. Reuters haber ajansının, Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan elde ettiği verilere dayanan haberine göre Almanya, 15 farklı ülkeye 13 milyon bin 280 doz aşı yardımında bulundu. Bunlardan yaklaşık 7,3 milyon doz aşının iki ülke ilişkileri üzerinden, yaklaşık 5,7 milyon doz aşının da, Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) aracılığıyla ulaştırıldığı belirtildi.

Almanya'nın en fazla aşı gönderdiği ülkeler arasında, ilk sırada 790 bin doz aşı ile Bangladeş yer alıyor. Bu ülkeyi, 386 bin 400 doz aşı ile Gana, 300 bin doz aşı ile Botsvana, 272 bin 640 doz aşı ile Fildişi Sahili ve 117 bin 120 doz aşı ile Mısır izliyor.

Almanya'da federal hükümet tarafından daha önce yapılan bir açıklamada, sene sonuna dek 100 milyon doz aşı hibe edileceği duyurulmuştu. Hükümet bunun yanı sıra COVAX'a maddi yardımlarına da devam ediyor. Söz konusu programa en fazla maddi destek sağlayan ülkeler içinde ikinci sırada yer alan Almanya, bu sayede yüzlerce milyon doz aşının da tedariğine ve dağıtımına katkıda bulunuyor. Yoksul ülkelere koronavirüs aşısı ulaştırma konusu, uluslararası alanda tartışılan konular arasında yer alıyor.

Reuters / ET,JD

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