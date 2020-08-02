Almanya 11 bin kişi hakkında sınır dışı kararı verdi

Neue Osnabrücker Zeitung'un haberine göre 2019 yılında toplam 11 bin 81 kişi hakkında sınırdışı kararı verildi. Alman hükümeti, bu verileri Sol Parti'nin verdiği soru önergesine verdiği yanıtta paylaştı. Almanya'da 2018 yılında sınır dışı edilen yabancı ülke vatandaşı sayısı ise 7 bin 408 olarak kayıtlara geçti.

Rakamlara göre Almanya’da en çok sınır dışı kararı veren eyalet 3 bin 540 kişi ile Baden-Württemberg oldu. Eyaleti 1762 sınır dışı kararı ile Kuzey Ren Vestfalya ve 1376 sınır dışı kararı ile Bavyera izledi. Haklarında en fazla sınır dışı kararı alınan kişiler ise Ukrayna (1252), Arnavutluk (1220) ve Sırbistan (828) vatandaşları oldu.

Sol Parti: ''Feci ve yanlış''

Sürekli artış gösteren sınır dışı işlemlerini eleştiren Sol Parti iç politika sözcüsü Ulla Jelpke bu uygulamanın kaldırılmasını talep etti. Uygulamanın yıllardır hayatlarını Almanya'da sürdüren kişilere ''çifte ceza'' anlamına geldiğini belirten Jelpke ''İnsanlar sosyal çevrelerinden koparılıyor. Bu feci ve yanlış'' dedi.

Sınır dışı kararı hangi şartlarda alınıyor?

Alman vatandaşı olmayan kişiler hakkında alınan sınır dışı kararı, söz konusu kişilerin kamu güvenliği ve düzenini bozması ya da tehdit altına sokması durumunda alınıyor. Hakkında sınır dışı kararı verilen kişilerin Almanya'yı tekrar geri dönmemek üzere terketmesi gerekiyor. Karara karşı gelenler polis gücü zoruyla sınır dışı edilebiliyor. Hükümet sınır dışı işlemi konusunda belirlenen yasal çerçeveyi 2015'te patlak veren mülteci krizi sonrasında daha da sertleştirdi.

Afganistan'a sınırdışı edilen bir kişiye refakat eden polis memuru

AB vatandaşları için farklı yasal uygulama mevcut

Avrupa Birliği vatandaşlarında ise sınır dışı etme kararı daha farklı alınıyor. Almanya'da geniş kapsamlı serbest dolaşım hakkına sahip olan AB vatandaşlarının Alman yasalarına karşı gelmiş ya da cezai bir durum sonrası şartlı olarak salıverilmiş olması sınır dışı edilmek için yeterli olmuyor. Alman makam ve yetkili mercileri bu tip kararlarda daha farklı prosedürler uyguluyor.

Neue Osnabrücker Zeitung ayrıca Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan istatistiklere göre Almanya'da ikamet eden toplam 311 bin 811 kişi hakkında sınır dışı etme kararı bulunduğunu yazdı. Bunlardan 30 bini hâlâ ülkede bulunuyor.

DPA, afp / NS, EC

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