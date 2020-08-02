 Almanya 11 bin kişi hakkında sınır dışı kararı verdi | ALMANYA | DW | 12.08.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya 11 bin kişi hakkında sınır dışı kararı verdi

2019 yılında Almanya’nın sınır dışı kararı verdiği kişilerin sayısı 11 bini geçti. Sınır dışı kararı verilen kişiler arasında Ukrayna, Arnavutluk ve Sırbistan vatandaşları başı çekiyor.

Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'ndan Afganistan'a sınır dışı edilen bir kişi

Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'ndan Afganistan'a sınır dışı edilen bir kişi

Neue Osnabrücker Zeitung'un haberine göre 2019 yılında toplam 11 bin 81 kişi hakkında sınırdışı kararı verildi. Alman hükümeti, bu verileri Sol Parti'nin verdiği soru önergesine verdiği yanıtta paylaştı. Almanya'da 2018 yılında sınır dışı edilen yabancı ülke vatandaşı sayısı ise 7 bin 408 olarak kayıtlara geçti.

Rakamlara göre Almanya’da en çok sınır dışı kararı veren eyalet 3 bin 540 kişi ile Baden-Württemberg oldu. Eyaleti  1762 sınır dışı kararı ile Kuzey Ren Vestfalya ve 1376 sınır dışı kararı ile Bavyera izledi. Haklarında en fazla sınır dışı kararı alınan kişiler ise Ukrayna (1252), Arnavutluk (1220) ve Sırbistan (828) vatandaşları oldu.

Sol Parti: ''Feci ve yanlış''

Sürekli artış gösteren sınır dışı işlemlerini eleştiren Sol Parti iç politika sözcüsü Ulla Jelpke bu uygulamanın kaldırılmasını talep etti. Uygulamanın yıllardır hayatlarını Almanya'da sürdüren kişilere ''çifte ceza'' anlamına geldiğini belirten Jelpke ''İnsanlar sosyal çevrelerinden koparılıyor. Bu feci ve yanlış'' dedi.

Sınır dışı kararı hangi şartlarda alınıyor?

Alman vatandaşı olmayan kişiler hakkında alınan sınır dışı kararı, söz konusu kişilerin kamu güvenliği ve düzenini bozması ya da tehdit altına sokması durumunda alınıyor. Hakkında sınır dışı kararı verilen kişilerin Almanya'yı tekrar geri dönmemek üzere terketmesi gerekiyor. Karara karşı gelenler polis gücü zoruyla sınır dışı edilebiliyor. Hükümet sınır dışı işlemi konusunda belirlenen yasal çerçeveyi 2015'te patlak veren mülteci krizi sonrasında daha da sertleştirdi.

Afganistan'a sınırdışı edilen bir kişiye refakat eden polis memuru

Afganistan'a sınırdışı edilen bir kişiye refakat eden polis memuru

AB vatandaşları için farklı yasal uygulama mevcut

Avrupa Birliği vatandaşlarında ise sınır dışı etme kararı daha farklı alınıyor. Almanya'da geniş kapsamlı serbest dolaşım hakkına sahip olan AB vatandaşlarının Alman yasalarına karşı gelmiş ya da cezai bir durum sonrası şartlı olarak salıverilmiş olması sınır dışı edilmek için yeterli olmuyor. Alman makam ve yetkili mercileri bu tip kararlarda daha farklı prosedürler uyguluyor.

Neue Osnabrücker Zeitung ayrıca Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan istatistiklere göre Almanya'da ikamet eden toplam 311 bin 811 kişi hakkında sınır dışı etme kararı bulunduğunu yazdı. Bunlardan 30 bini hâlâ ülkede bulunuyor.

DPA, afp / NS, EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Düsseldorf I Gedenkfeier I Völkermord an Eziden

Almanya'da Ezidi Soykırımı'nı anma töreni 02.08.2020

IŞİD'in Ezidilerin yerleşim birimleri olan Irak'ın Şengal bölgesine saldırdığı ve çoğu erkek 7 binden fazla kişiyi katlettiği, 5 bin kadar çocuk ve kadını kaçırdığı soykırımın yıl dönümünde kurbanlar Almanya'da anıldı.

Kohleausstieg-Betreiber von Kohlekraftwerken erhalten Milliardenentschaedigung

Almanya 2038'e kadar kömürü terk edecek 03.07.2020

Almanya'da en geç 2038'e kadar tüm kömür santrallerinin kapatılmasını öngören yasa tasarısı meclis onayından geçti. Ekonomi Bakanı, "Fosil yakıt çağı artık kapanmıştır" dedi.

Wien Maskenpflicht in Supermärkten

Almanya’da maske zorunluluğu uygulaması yaygınlaşıyor 20.04.2020

Almanya’da kamusal alanlarda maske zorunluluğu getiren eyalet ve kentlerin sayısı artıyor. Yasağa uymayanlar kimi kentlerde toplu taşımaya binemeyecek ya da alışveriş yapamayacak.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn

Alman Sağlık Bakanı'ndan Rusya'ya eleştiri

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Rusya'nın 3. fazı tamamlamadan koronavirüs aşısını tescil etmesini eleştirdi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  