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Sembol fotoğraf - Leipzig-Halle Havalimanı'ndan kalkan bir uçakla sınır dışı edilen bir Afganistan vatandaşı ve ona eşlik eden Alman polisler Fotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
GöçAlmanya

Almanya 10 ayda 9 bin 500 kişiyi sınır dışı etti

2 saat önce

Almanya'nın sınır dışı ettiği kişilerin gönderildiği ülkeler arasında ilk üç sırada Balkan ülkeleri, 10'uncu sırada ise Türkiye yer alıyor.

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Almanya İçişleri Bakanlığı, 2022 yılının Ocak-Eylül döneminde 9 bin 567 kişinin sınır dışı edildiğini duyurdu. Bu sayı, 2021'in tamamında 11 bin 982 olarak kayıtlara geçmişti.

Bakanlığın, muhalefetteki Sol Parti milletvekillerinden Clara Bünger'in soru önergesine verdiği yanıta göre, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Sırbistan, Almanya'dan sınır dışı kapsamında en fazla kişinin gönderildiği ülkeler oldu. Söz konusu üç ülkeden her birine, 2022'in ilk dokuz ayında 600'den fazla kişinin sınır dışı edildiğini aktaran Bakanlık, yaklaşık 600 kişinin de Gürcistan'a gönderildiğini bildirdi. 

Onuncu sırada Türkiye var

İçişleri Bakanlığı, yukarıda sayılan dört ülkenin ardından en çok sınır dışı uygulamasının, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olan İspanya, Fransa, Polonya, Avusturya ve İtalya'ya yapıldığını; bu ülkelere gönderilen kişilerin büyük oranda, iltica başvurusunu o ülkede yapıp daha sonra Almanya'ya gelen mülteci ve göçmenler olduğunu aktardı.

Almanya'dan sınır dışı edilenlerin gönderildiği ülkeler arasında 10'uncu sırada ise Türkiye yer alıyor. İlgili soru önergesini veren Sol Parti'nin sığınmacı politikaları sözcüsü Bünger, hükümeti eleştirdi. "İnsanların gönderildikleri ülkelerde, ağır siyasi kovuşturma, keyfi tutuklama ve işkence tehdidi altında olacakları bilindiği hâlde sürekli olarak sınır dışı edildiklerini" belirten Bünger, bu ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu savundu.

Özellikle sol görüşlü kişiler ve Kürt muhaliflerin Türkiye'de pervasız bir baskı altında olduğunu dile getiren Bünger, "Sığınmacılar, fiili olarak onları takip eden devletlere gönderilemez!" dedi.

 

dpa / ET,CÖ

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