Almanya'dan yeni önlemler paketi: Sınır dışılar kolaylaşıyor

Almanya'nın Solingen kentinde geçen Cuma akşamı 3 kişinin yaşamını yitirdiği bıçaklı saldırının ardından koalisyon hükümeti, silah kanununun sertleştirilmesi, İslamcı terör ve düzensiz göçe karşı önlemler içeren paket üzerinde uzlaştı.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, göç ve iltica politikalarında kapsamlı değişikliklere gidileceğini belirterek yedi sayfalık planın ayrıntılarını açıkladı.

Alınacak önlemlerden biri, düzensiz göçmenin Almanya'ya gelmeden önce ayak bastığı AB ülkesine geri gönderilebilmesini içeren Dublin Prosedürü ile ilgili. Prosedür uyarınca sığınmacının bulunduğu AB ülkesi, ilk ayak basılan AB ülkesine başvuruyor. Söz konusu ülkenin onayının ardından geri gönderebiliyor. Dublin anlaşmasına göre ilk ayak basılan AB ülkesi, sığınmacıdan sorumlu. İçişleri Bakanı Faeser, Dublin Prosedürü uyarınca başka bir AB ülkesinin sorumlu olduğu, ancak Almanya'ya gelmiş olan kişilerin artık sosyal ödeneklerden yararlandırılmayacağını kaydetti. Faeser, bu sığınmacıların, Dublin anlaşması uyarınca ilk ayak bastıkları ülkeye iltica başvurusunda bulunmaları gerektiğini vurguladı.

(sağdan sola) İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Adalet Bakanı Marco Buschmann ve Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Anja Hajduk, düzenledikleri basın toplantısıyla önlemler paketini açıkladı. Fotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Solingen kentinde Cuma akşamı 3 kişinin ölümüne ve sekiz kişinin yaralanmasına yol açan 26 yaşındaki Suriyeli Issa Al H. ertesi günü polise teslim olarak saldırıyı kendisinin düzenlediğini söylemişti. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti. Zanlının Almanya'ya Bulgaristan üzerinden geçtiği, ancak Alman makamlarının Bulgaristan'ın geri kabul onayına rağmen kendisini Bulgaristan'a göndermek üzere işlem yapmadığı ortaya çıkmıştı.

Bıçak yasağı genişletiliyor

Açıklanan bir başka önlem, silah yasasında, özellikle bıçak kullanımını daha da sınırlandıran değişiklik planı. Sustalı bıçaklara genel yasak getirilecek, avcılar ya da zanaatkârlar gibi belli meslek grupları yasaktan muaf tutulacak. Otobüs ve trenle yapılan uzak mesafe yolcu taşımacılığında genel bıçak yasağı getirilecek. Bıçak yasağı, festivaller, spor etkinlikleri, fuar, sergi, pazar ve benzeri kamuya açık etkinliklerde de geçerli olacak. Radikallerin silah ve patlayıcı maddelere erişimini zorlaştırmak amacıyla silah ruhsatı için gerekli koşullar ağırlaştırılacak.

Polise yeni yetkiler veriliyor

Güvenlik birimlerinin "İslamcılık"la mücadelede yetkileri genişletilecek, İslamcı derneklere karşı yasaklama yoluna başvurmaya devam edilecek. Polis, şüphe durumu olmaksızın rastgele kontrollerde bulunma imkanına sahip olacak. Polise, soruşturma süreçlerinde, zanlıların kimlik tespitini kolaylaştırmak için yüz tanıma ve yapay zeka gibi herkesin erişebileceği türden internet verilerinden biyometrik karşılaştırma yetkisi verilecek.

Almanya'da iltica ve koruma başvuruları Federal Göç ve Mülteciler Dairesine yapılıyor. Fotoğraf: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/picture alliance

Sınır dışılar kolaylaştırılacak

Sığınmacıların sınır dışı edilmesi kolaylaştırılacak. Bu hedef doğrultusunda kişinin sınır dışı kararıyla ilgili değerlendirmelerde göz önünde bulundurulan ölçütler gevşetilecek. Örnek olarak, bir sığınmacının bir silah ya da benzer tehlikeli bir alet kullanarak suç işlemesi sınır dışı için yeterli olacak. Şimdiye kadar can güvenliğinin bulunmadığı ya da siyasi takibat endişesi nedeniyle çekimser kalınan Afganistan ve Suriye'ye sınır dışıların da kolaylaştırılması için çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

Pakete göre, tatil gibi nedenlerle ülkesine seyahat eden sığınmacıların koruma statüsü de geri alınacak. İstisnalara, sadece bir akrabanın cenazesi gibi önemli nedenlerle izin verilebilecek. İçişleri Bakanı Faeser, Ukraynalıların bu uygulamadan muaf tutulacağını açıkladı.

Belgede ayrıca antisemit, ırkçı, yabancı düşmanı, cinsiyete yönelik, cinsel yönelime karşı ya da insan onurunu aşağılayıcı diğer suçların da geçici koruma statüsünden dışlanma sebebi sayılacağı belirtiliyor.

Faeser, önlemler paketinin eyaletler ve ana muhalefetteki Hristiyan Birlik partileri ile müzakere edileceğini de belirtti.

rtr,dpa,epd/BK,HT

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