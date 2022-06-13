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Fotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

Almanya ülke savunmasını tek komutanlık çatısında topladı

50 dakika önce

Rusya'nın Ukrayna savaşı Almanya'nın ordu komuta yapısını değiştirmesine neden oldu. İç askeri faaliyetler ülke savunmasını içerecek şekilde tek çatı altında toplandı.

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Almanya, ülke savunması ve yurt içi askeri faaliyetleri başkent Berlin'de bir merkezi komutanlık altında birleştirme kararı aldı. Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht "Şimdiye kadar toprak savunmasında komuta görevleri birçok bölüme dağıtılmıştı" diyerek bu görevleri şimdi tek bir komutanlık altında birleştirdiklerini söyledi. Lambrecht bu maksatla kurulan merkezi komutanlığın" 1 Ekim tarihinde göreve başlayacağını söyledi.

Almanya Savunma Bakanlığı karara gerekçe olarak Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ukrayna'daki Rus harekatı, silahlı kuvvetlerin komuta organizasyonunu ülke ve ittifak (NATO) savunmasının gereklerine göre hızlıca düzenleme zorunluluğunun altını çizmiştir" denildi.

NATO savunma faaliyetlerini da içerecek

Yeni askeri birimin "NATO'nun planlamalarına uyumlu şekilde ülke ve İttifak savunması için sevk ve konuşlandırmayı yöneten komutanlık" sıfatıyla görev yapacağı açıklandı. Komutanlığın "Almanya'daki müttefik güçlerin sevk ve idaresini de NATO komutasıyla yakın mutabakat halinde" organize edeceği belirtildi.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht
Almanya Savunma Bakanı Christine LambrechtFotoğraf: Office of the Kosovo Prime Minister

Bunların yanı sıra yeni ordu komutasının sivil savunmada rol alacak askeri güçlerin sevk ve idaresinden de sorumlu olacağı öğrenildi. Diğer devlet kurumlarına verilecek destek, felaket durumunda yapılacak yardımlar, sivillerle asker arasındaki işbirliği gibi konuların da bu kapsamda olduğu belirtildi. Savunma Bakanı Lambrecht "sel felaketi ya da Covid pandemisi gibi durumlarda gerekli güçlerle hızlıca bir ulusal kriz masası oluşturulmasının" da böylece mümkün hale geleceğini söyledi.

Doğrudan Savunma Bakanlığına bağlı olacak

Merkezi komutanlık doğrudan Savunma Bakanlığı'na bağlı olacak. Bu çerçevede şimdiye kadar Bonn'da bulunan hizmet destek kurumu yönetim kademesi Berlin'e taşınacak. Bu da kriz durumlarında federal hükümet ile ordunun birbirine daha yakın olmasını sağlayacak.

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 16 eyaletteki komuta kademeleri, sivil savunma güçleri, sivil-asker işbirliğinden sorumlu merkez yeni kurulan komutanlığın emrinde olacak. Ayrıca NATO açısından da Almanya komuta fonksiyonlarını bu birim yerine getirecek.

Gelecek Nisan ayında operasyonel olması hedeflenen birimi kurma görevini üstlenen kurula Tümgeneral Carsten Breuer başkanlık edecek. Tümgeneral Breuer, yeni merkezi komutanlığın da ilk komutanı olacak. Breuer Almanya'da başbakanlık bünyesinde oluşturulan, korona pandemisine karşı kurulan kriz masasına da başkanlık etmişti.

dpa, Reuters, AFP / EC,BK

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