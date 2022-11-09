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Fotoğraf: Imago Images/photothek/U. Grabowsky
PolitikaAlmanya

Almanya çocuk parasını 250 euroya çıkarıyor

4 saat önce

Almanya hükümeti, yüksek enflasyon ve enerji giderlerine karşı aileleri koruma kapsamında çocuk parasını artırma kararı aldı. Buna göre yeni yıldan itibaren çocuk başına ayda 250 euro ödenecek.

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Almanya'da ailelere devlet tarafından ödenen çocuk parası, ayda 219 eurodan 250 euroya çıkarılıyor. Koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokratlar (SPD), Yeşiller ve Hür Demokratlar (FDP) ilgili tasarı üzerinde anlaştı. Söz konusu tasarının Perşembe günü Parlamentoda milletvekillerinin onayına sunulacağı ve meclisten geçmesi halinde 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacağı bildirildi.

SPD Federal Meclis Grup Başkanvekili Rolf Mützenich, daha önce çocuk parasının 237 euroya çıkarılmasının gündeme geldiğini belirterek, "Koalisyon, ailelerin sırtındaki yükü azaltmak için desteği artırıyor" dedi. Mützenich, özellikle az ve orta gelirli aileler için bunun önemli bir artış olduğunu dile getirdi. Koalisyonun küçük ortağı FDP'nin Federal Meclis Grup Başkanvekili Christoph Meyer de, "Bu Federal Almanya tarihinde çocuk parasına yapılan en büyük artış" ifadesini kullandı.

Yeşiller'in mali politikalar sözcüsü Katharina Beck - (12.05.2022)
Katharina BeckFotoğraf: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Koalisyon hükümetinin bir diğer ortağı olan Yeşiller'in mali politikalar sözcüsü Katharina Beck ise, hükümet içinde varılan anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Ocak 2023'ten itibaren çocuk parasını, daha önce anlaştığımızdan çok daha fazla, 250 euroya artırmayı başarmamız harika! Hem de her çocuk için" dedi.

Almanya'da halihazırda birinci ve ikinci çocuğa ayda 219, üçüncü çocuğa 225, dördüncü ve daha fazla çocuklara ise 250 euro devlet desteği sağlanıyor. Ülke genelinde yaklaşık 16,8 milyon çocuk için devlet bütçesinden çocuk parası ödeniyor.

 

dpa,Reuters / ET,EC

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