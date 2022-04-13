Almanlar yeniden yurt dışı tatiline hazırlanıyor

İki yılı aşkın süredir devam eden pandemi nedeniyle yurt içi ve yurt dışı tatillerini büyük ölçüde sınırlayan Almanlar, salgının etkisini azaltması ve aşılanmalar nedeniyle bu yaz için yurt dışında da tatil planları yapmaya başladı.

Sonuçları bugün açıklanan Yougov veri analizi ve kamuoyu araştırma şirketinin bir anketine göre, dünyanın en çok seyahat eden halklarından olan Almanlar eski tatil alışkanlıklarına dönmeye hazırlanıyor.

Araştırmaya katılan Almanların önemli oranı pandeminin damgasını vurduğu 2020 ve 2021 yıllarının aksine yeniden yurt dışında tatil yapmak istediğini belirtti.

Tekstil şirketi Schöffel adına gerçekleştirilen anket kapsamında 2 bin 29 kişinin görüşlerine başvuruldu. Ankete katılanların yüzde 34'ü tatilini Avrupa'da geçirmek istediğini bildirirken, yüzde 48'i de Almanya veya yaşadığı bölgede tatil yapmak istediğini belirtti. Yüzde 10 da Almanya dışındaki bir Avrupa ülkesini tercih edeceğini aktardı.

Fotoğraf: Tourism Association of Bosnia and Herzegovina

Anketin sadece açık havada tatil yapmayı sevenler arasında yapıldığı, ancak genel durumu yansıttığı yani reprensentatif bildiriliyor. Açık havada tatil ile kastedilen ise yürüyüş, sörf, kürek çekme ve benzeri açık hava aktivitelerinin öne çıktığı tatil şekli.

Anket Ukrayna savaşı başladıktan sonra yapıldı

Mart ayında yani Rusya'nın Ukrayna’ya savaş açmasından sonra yapılan anketin sonuçlarının geçen yıla oranla farklılıklar gösterdiği de belirtiliyor. Henüz pandemi koşullarının hakim olduğu geçen sene ankete katılanların üçte ikisi Almanya'da tatil yapacağını bildirmişti. Geçen yaz da Almanya'daki yaz tatili beldeleri de çabucak dolmuştu.

Anket, korona pandemisi sürecinde yerleştiği görülen bir başka alışkanlığın da kalıcı hal almaya başladığına işaret ediyor. Görüşleri sorulanların yüzde 24'ü pandemiden öncekinden daha fazla açık havada yürüyüş veya benzeri spor aktiviteleri yapacağını beyan ediyor. Ankete katılanların yüzde 15'i ise açık havada yaptığı aktiviteleri azalttığını bildiriyor.

dpa/ETO,TY