 Almanlar koronadan çok Trump′tan korkuyor | ALMANYA | DW | 10.09.2020

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ALMANYA

Almanlar koronadan çok Trump'tan korkuyor

Almanların korkularıyla ilgili yapılan bir anket, ABD Başkanı Trump'ın en büyük endişe kaynağı olmayı sürdürdüğünü ortaya koydu. Ankete göre Almanlar koronavirüsten ziyade salgının ekonomik etkilerinden endişe ediyor.

USA Washington | Pressekonferenz | Donald Trump (picture-alliance/dpa/C. Kleponis)

Almanların korkularını mercek altına alan ve 1992'den bu yana her yıl yapılan anket şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu. R+V sigorta şirketinin yaptırdığı anketin bu yılki sonuçlarına göre Almanların korku endeksi koronavirüse rağmen 28 yılın en düşük seviyesine geriledi.

8 Haziran-21 Temmuz tarihleri arasında 14 yaş üstü 2 bin 400 kişiyle yapılan ankete göre Almanlar en büyük sorun olarak ABD Başkanı Donald Trump'ı görüyor. Ankete katılanların yüzde 53'ü Trump'ın izlediği politikaların kendisini endişelendirdiğini belirtirken bu politikalar sonucu dünyanın daha tehlikeli bir yer haline gelmesinden korkuyor. Trump geçen yılki ankette de Almanların en büyük endişe kaynağı olmuştu.

Siyaset bilimci Manfred G. Schmidt, Trump kaynaklı endişelerin anlaşılabilir olduğunu belirterek ABD Başkanı'nın Çin ile ticaret savaşı, Almanya'nın da aralarında bulunduğu müttefiklere karşı saldırıları ve uluslararası işbirliği alanlarından çekilmesinin güvensizliği körüklediğine dikkat çekti.

Geçim korkusu koronavirüsü gölgede bıraktı

Diğer yandan koronavirüse yakalanma korkusu, en çok korkulanlar arasında ancak 17'nci sırada yer aldı. Salgına rağmen "ağır bir hastalığa yakalanmaktan" korkanların oranı yüzde 32'de kaldı. Yüzde 42'lik kesim ise salgın hastalıkların sıkça ortaya çıkmasından endişe ettiğini belirtti.

Professor Dr. Manfred G. Schmidt - Ängste der Deutschen

Siyaset bilimci Manfred G. Schmidt

R+V Enformasyon Merkezi Başkanı Brigitte Römstedt, Almanların koronavirüsten ziyade salgının refah seviyesine olumsuz etkilerinden endişe ettiklerini belirterek ekonomik durumun bozulmasından duyulan korkunun bu yılki ankette güçlü bir şekilde arttığına tanık olduklarını kaydetti. Özellikle de yüzde 51'lik kesimin dile getirdiği geçim masraflarının artması korkusu yüzde 8'lik sıçramayla en çok korkulanlar listesinde onuncu sıradan ikinci sıraya yükseldi. Üçüncü sırada ise yüzde 49 ile, yüksek borç altındaki AB ülkeleri için yapılan yardımların Alman vergi mükelleflerinin cebinden çıkması endişesi yer aldı.

Ekonomik konjonktürün bozulması korkusu, bir önceki yıl yüzde 35 ile 14'üncü sırada yer alırken bu yıl yüzde 13'lük sıçramayla en büyük dördüncü endişe haline geldi. İşsizlik, ekonomik büyüme döneminde önceki yıllarda önemli bir endişe kaynağı olarak ifade edilmezken işsizliğin artmasından endişe edenlerin oranı yüzde 12'lik artışla yüzde 40'a yükseldi. Kendi işini kaybetmekten endişelenenlerin oranı ise yüzde 25'lerde kaldı.

Göç artık korkutmuyor

Anketin bir başka dikkat çekici sonucu, göçe yönelik korkuların önemli ölçüde azalmış olması. Almanya'ya yabancıların göç etmeye devam etmesi durumunda Almanlar ve ülkede yaşayan yabancılar arasında gerilim yaşanacağından endişelenenlerin oranı yüzde 55'ten yüzde 43'e gerileyerek altıncı sırada yer aldı. İklim değişikliğinden endişe duyanların oranı ise yüzde 40 oldu.

Siyasi radikalizme karşı duyulan endişe yüzde 10 azalarak yüzde 37'ye, terör endişesi ise yüzde 9'luk azalmayla yüzde 35'e geriledi.

Siyaset bilimci Manfred G. Schmidt, Almanların korkularının somut siyasi olaylara makul bir tepki şeklinde geliştiği değerlendirmesinde bulunarak "Ancak ikinci bir koronavirüs salgın dalgasının ekonomiyi daha da derinden sarsacağı endişesi, ekonominin geleceğiyle ilgili yaygın belirsizlik hissini güçlendiriyor" dedi.

epd,KNA/BK,SSB

©️ Deutsche Welle Türkçe

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