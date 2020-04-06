 Almanlar hükümetin kriz yönetiminden memnun | ALMANYA | DW | 11.04.2020

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ALMANYA

Almanlar hükümetin kriz yönetiminden memnun

Yapılan bir ankete göre Almanların yüzde 66'sı hükümetin koronavirüs kriz yönetiminden memnun. Bu rakam iki hafta önce yüzde 54'tü.

Pressekonferenz zum Coronavirus. Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel (R), der Bundesminister fuer Gesundheit Jens Spahn (M (Imago Images/photothek/F. Zahn)

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Başbakan Angela Merkel

Kamuoyu araştırma şirketi YouGov'un Alman Haber Ajansı (dpa) için Almanya'da yaptığı da koronavirüs anketinin sonuçları açıklandı. Buna göre ankete katılanların yüzde 66'sı Angela Merkel başbakanlığındaki Hristiyan Birlik-Sosyal Demokrat Parti koalisyonunun koronavirüs krizindeki çizgisini olumlu buluyor.

İki hafta önce yapılan ankette hükümetin kriz yönetiminden memnun olanların sayısı yüzde 54'dü. Bu süre içinde hükümetten memnun olmayanların sayısı da yüzde 38'den yüzde 27'ye geriledi.

AfD seçmenleri istisna

YouGov anketine göre hükümetin kriz yönetiminden memnun olmayanların başını en çok AfD seçmenleri çekiyor. Sağ popülist Almanya için Alternatif'e (AfD) oy veren seçmenlerin yüzde 52'si kriz yönetiminden memnun değil. Yüzde 45'lik kesimse memnun. Ancak iki hafta önce AfD seçmenleri arasında hükümetin krizin yönetiminden memnun olmayanların oranı yüzde 66, memnun olanların oranı ise yüzde 27'ydi. Dolayısıyla AfD seçmenleri arasında da memnuniyet oranının arttığı gözleniyor. 

Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, aufgenommen im Rahmen einer Pressekonferenz, anlaesslich der Corona-Krise in der Bun

Brinkhaus: Merkel vatandaşlara güven ve huzur veriyor

Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grup Başkanı Ralph Brinkhaus Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, kriz yönetiminde Başbakan Angela Merkel'in olumlu rolü olduğunu dile getirdi. Brinkhaus'a göre Merkel vatandaşlara güven ve huzur veriyor. Koronavirüs salgını bittikten sonra başbakanlığa aday olacak isimlerin de bu kriterlere göre değerlendirilmesi gerektiği görüşünde.

Ralph Brinkhaus

Ralph Brinkhaus

Almanya'da önlemlerin gevşetilmesi masaya yatırılacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel önümüzdeki çarşamba günü eyalet başbakanları ile bir araya gelerek alınan önlemleri masaya yatıracak. Önlemlerin kademeli olarak gevşetilip gevşetilmeyeceği gözden geçirilecek. Bunda son günlerde kısıtlamalar sayesinde salgının yayılma hızının nispeten yavaşlamasının etkisi var. Ancak hem Başbakan Merkel, hem de diğer eyaletlerin başbakanları Paskalya tatili sırasında kurallara uyulmasını talep ederek, güzel hava nedeniyle tedbirlerin ihmal edilmemesi uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Steinmeier halka seslenecek

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Cumartesi günü televizyondan halka seslenerek koronavirüs salgınıyla ilgili son durum hakkında konuşacak. Almanya'da Cumhurbaşkanının güncel bir gelişme hakkında televizyonlardan halka seslenmesi alışılmış bir durum değil. Cumhurbaşkanı genellikle halka Noel döneminde sesleniyor. Steinmeier son haftalarda yayınladığı video mesajlarla halka sabırlı olma ve alınan önlemlere uyma çağrısı yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier

Cumhurbaşkanı Steinmeier

Almanya'da yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 120 bine yaklaştı. Robert Koch Enstitüsü ölenlerin sayısının ise 2 bin 544'e yükseldiğini duyurdu. Ancak uzmanlar vaka ve ölü sayısının çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekiyor.

DW, dpa / HT,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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