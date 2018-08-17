 Almanlar en çok Trump′tan korkuyor | ALMANYA | DW | 06.09.2018

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ALMANYA

Almanlar en çok Trump'tan korkuyor

"Almanların korkuları" raporuna göre Almanlar bu yıl en çok ABD Başkanı Trump'ın politikalarından korktu. Almanlar arasında geçen yılki en büyük korku ise "terörizm" idi.

Almanya'da düzenlenen G-20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump (sağ), Almanya Başbakanı Angela Merkel ile konuşuyor

Almanya'da düzenlenen G-20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump (sağ), Almanya Başbakanı Angela Merkel ile konuşuyor

Almanlar bu sene en fazla ABD Başkanı Donald Trump'tan korktu. Bu sonuç, her sene yayınlanan "Almanların korkuları" kamuoyu araştırmasından. Alman araştırma inisiyatifi R+V Infocenter'in yaptığı araştırmaya göre Almanların yüzde 69'u Trump'ı dünyada barış ve güvenlik için en büyük tehdit olarak görüyor.

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Almanya'da yapılan bir kamuoyu araştırmasında Almanların bu yıl en büyük korkusunun terör olduğunu ortaya koydu. İşsizlik ve ekonominin durumundan endişe edenlerin sayısında ise belirgin bir düşüş söz konusu. (07.09.2017)

Alman Bertelsmann Vakfı'nın yaptırdığı bir araştırmaya göre, AB'nin başlıca sorunu terörizm ve göç. Küreselleşmeye ise büyük bir kesim kuşkuyla yaklaşıyor. (13.01.2018)

ABD ile Avrupa Birliği, bir süredir devam eden ticaret gerginliğini gidermek için adım attı. Almanya'nın ABD Büyükelçisi geçen ayki Trump-Juncker görüşmesi sonrası çalışma gruplarının oluşturulduğunu söyledi. (25.08.2018)

Araştırmanın sonuçlarını Perşembe günü açıklayan R+V Infocenter yöneticisi Brigitte Römstedt, "Almanların üçte ikisinden fazlası, Donald Trump'ın siyasetinin dünyayı daha tehlikeli bir yer haline getirdiğine ilişkin büyük bir korkuya sahip" dedi.

Heidelberg Üniversitesi'nde profesör olan ve R+V Infocenter'da danışman olarak görev yapan Manfred G. Schmidt ise, "Trump'ın acımasız 'Önce Amerika' politikası, uluslararası anlaşmalara karşı saldırgan tavrı ve müttefik ülkeleri de hedef alan ve aynı ölçüde saldırgan olan ticaret ve güvenlik siyaseti, toplumun büyük kısmını korkutuyor" değerlendirmesinde bulundu.

İkinci ve üçüncü sırada mülteciler var

Çalışma, Almanların siyasi sorunlara doğal afetlere göre daha fazla önem atfettiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre Almanların en fazla korktuğu ikinci konu mülteci sorunu. Verilere göre, Almanların yüzde 63'ü, Alman toplumu ve Alman makamlarının mülteci akınıyla başa çıkamadığı kanısında olduklarını bildirdi. Listenin üçüncü sırasında ise Almanya'ya gelen göçmenlerin Almanlar ile Almanya’da yaşayan yabancılar arasında gerginliğe neden olabileceğine ilişkin endişeler yer aldı.

Ankete katılanların yüzde 61'i, Alman siyasetçilerin icra etmeleri gereken görevlerle başa çıkma noktasında zorluk yaşadığı yönünde görüş bildirdi. Buna göre her iki Almandan biri siyasetçilerin işlerini eksik ya da yetersiz yaptıkları görüşünde.

2017 yılında yürütülen çalışmada, Almanların en büyük korkusunun "terörizm" olduğu ortaya çıkmıştı. Almanların yüzde 71'i bu yönde görüş bildirmişti.

R+V, söz konusu araştırmayı 1992 yılından bu yana her yıl yürütüyor. Çalışma kapsamındaki anket, 14 yaş üzeri yaklaşık 2 bin 400 Alman'ın katılımıyla düzenleniyor.

DW,KNA,rtr/BÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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