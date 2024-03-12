Almanların yarısı zorunlu askerlikten yana

Alman ordusunda personel sıkıntısı nedeniyle zorunlu askerlik modelleri incelenirken yapılan bir anket, Almanların yarısının zorunlu askerlikten yana olduğunu ortaya koydu.

Yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre Almanların yarısı, zorunlu askerliğin yeniden yürürlüğe sokulmasını istiyor.

Forsa şirketinin Stern dergisi için 7-8 Mart tarihlerinde bin dört kişiyle yaptığı anketlerde, yüzde 52'lik kesim askerliğin zorunlu tutulmasından yana görüş bildirdi. Ankete katılanların yüzde 43'ü zorunlu askerliğe karşı çıkarken yüzde 5'lik kesim görüş bildirmedi.

Zorunlu askerliği en güçlü şekilde savunanlar, 60 yaş üstü grup oldu. Bu yaş grubunda ankete katılanların yüzde 59'u askerliğin zorunlu olmasını isterken bu oran 18-29 yaş grubunda geriledi. 18-29 yaşındakilerin yüzde 59'u zorunlu askerliğe karşı olduğunu bildirdi. Ankette, askerliğin süresi ya da şekli ile ilgili ayrıntılar sorulmadı.

İsveç modeli mercek altında

Almanya'da zorunlu askerlik 55 yıl yürürlükte kaldıktan sonra 2011 yılı Temmuz ayında kaldırılmıştı. Alman hükümeti, savunma kabiliyetinin artırılması için ordunun güçlü bir şekilde büyütülmesini hedefliyor. Alman ordusundaki asker sayısı 2023'te 181 bin 500'e gerilemişti.

Savunma Bakanı Boris Pistorius, ordudaki asker açığının kapatılabilmesi için İsveç başta olmak üzere çeşitli ülkelerdeki zorunlu askerlik modellerinin incelendiğini açıklamıştı. İsveç'te 18 yaşını doldurmuş kadın ve erkekler, kendilerine gönderilen formları internet üzerinden doldurduktan sonra ilk elemeden geçenler sağlık muayenesi, mülakat ve testlere tabi tutularak askere uygunlukları değerlendiriliyor. İsveç 2010 yılında zorunlu askerliği kaldırmış, ancak orduda oluşan personel sıkıntısı nedeniyle 2017'de yeniden yürürlüğe sokmuştu.

dpa/ BK,HT

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